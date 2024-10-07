Названо число украинских боевиков, уничтоженных с начала боев в Курской области

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Российские бойцы ликвидировали более 21 тысячи украинских боевиков с начала вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщат Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 000 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 888 боевых бронированных машин, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.Кроме того, за время боев в курском приграничье уничтожены 33 пусковые установки РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства.
При этом за минувшие сутки уничтожено более 150 солдат ВСУ, а также несколько единиц боевой техники противника.
На сегодняшний день операция по освобождению российских земель от украинских боевиков продолжается.
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Элина Позднякова