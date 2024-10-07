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Названо число украинских боевиков, уничтоженных с начала боев в Курской области

МО РФ: с начала боев в Курской области уничтожено более 21 тыс. боевиков ВСУ
07 октября 2024, 14:45
Фото: iStock/IGOR KUTNII

Фото: iStock/IGOR KUTNII

Российские бойцы ликвидировали более 21 тысячи украинских боевиков с начала вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщат Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21 000 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 888 боевых бронированных машин, 586 автомобилей, 173 артиллерийских орудия», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, за время боев в курском приграничье уничтожены 33 пусковые установки РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства.



При этом за минувшие сутки уничтожено более 150 солдат ВСУ, а также несколько единиц боевой техники противника.

На сегодняшний день операция по освобождению российских земель от украинских боевиков продолжается.

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Нарышкин: Запад передает ВСУ информацию для ударов вглубь РФ с начала конфликта
07 октября 2024, 15:21

Фото: сайт Кремля

Западные союзники Киева передают информацию ВСУ для нанесения ударов вглубь РФ с начала конфликта на Украине. Об этом в разговоре с ТАСС заявил руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Перед этим он говорил о том, что дискуссии Запада о пересечении «красных линий» Москвы, являют собой безответственность. Нарышкин подчеркивал, что Москва жестко предупредила натовские страны, изменив ядерную доктрину РФ.

Президент России Владимир Путин говорил о том, что страна будет принимать решения на основе стоящих перед ней угроз со стороны Запада. Кроме того, РФ будет защищать Белоруссию в случае агрессии.

Ранее сообщалось, как киевский режим ответил на предложение Путина об урегулировании конфликта на Украине.

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Лавров двумя словами охарактеризовал планы Запада по России
Лавров назвал игрой с огнем обсуждения о разрешении для ВСУ бить вглубь России
07 октября 2024, 15:06

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал игрой с огнем обсуждения западных стран о разрешении для ВСУ бить их оружием вглубь России. Об этом он заявил в интервью Newsweek. Глава МИД также предупредил об опасных последствиях такого решения.
«Обсуждается возможность разрешить ВСУ использование западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Такая «игра с огнем» может иметь опасные последствия», — пояснил он.
Лавров также напомнил о словах президента России Владимира Путина, который заявлял, что Россия будет принимать ответные решения на те угрозы, которые исходят от Запада.

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#лавров
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Два российских бойца несколько часов сдерживали натиск 30 солдат ВСУ и выжили
Участник СВО рассказал о бое с превосходящим в 15 раз по численности противником
07 октября 2024, 14:48

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Два участника СВО вступили в бой с 15 раз превосходившим их числом врагом и выжили. Об этом сообщает «Татар-Информ».
Солдат ВС России и его сослуживец попали под массированный обстрел на одной из позиций. Они находились в нескольких метрах от боевиков ВСУ. По словам российского военного, их обстреливали в течение нескольких часов.

Согласно информации источника, бойцов также забрасывали противотанковыми минами. Уточняется, что каждая из них способна уничтожить целый дом.

Несмотря на это участникам СВО удалось не только выжить, но и удержаться на позиции. В этом им помогли сослуживцы, которые начали сбивать висевшие над блиндажом украинские дроны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дроны
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Беспилотник ВСУ атаковал школу в Белгородской области
07 октября 2024, 14:37

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Украинский беспилотник нанес удар по школе в Белгородской области, дети не пострадали. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, украинские боевики атаковали школу в селе Вязовое Краснояружского района. При этом дети не пострадали, так как обучение происходит в удаленном формате.

Ранее глава Курской области Алексей Смирнов сообщал о том, что в регионе ПВО сбила ракету и дрон ВСУ.

Также в Минобороны сообщили, что минувшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 21 БПЛА ВСУ над пятью регионами России. Двенадцать вражеских беспилотников было уничтожено над территорией Республики Крым, по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей, а также шесть БПЛА были уничтожены над территорией Курской области.

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Стало известно, где активизировались бои в Запорожской области
Рогов: в Запорожской области активизировались бои за село Каменское
07 октября 2024, 14:34

Фото: iStock/zabelin

В Запорожской области активизировались бои за село Каменское, которое находится на степногорском участке фронта на левом берегу бывшего Каховского водохранилища. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в беседе с РИА Новости. По его данным, инициатива сейчас за бойцами ВС РФ, которые оттесняют противника к окраинам населенного пункта.
«Активизировались бои, которые сейчас идут в самом селе Каменское, часть которого удерживают украинские боевики. Штурмовые отряды нашей армии добились тактического успеха и продвинулись по переднему краю, оттесняя противника к северным окраинам села и за него», — приводят в агентстве слова собеседника.
Каменское — село, расположенное недалеко от города Степногорска, который на данный момент удерживается ВСУ. Именно из этого города открывается дорога на областной центр Запорожье.

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#всу
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#запорожье
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В НАТО рассказали о важном сигнале для России
Командир батальона Шиллеманс: присутствие НАТО в Литве — это сигнал для России
07 октября 2024, 14:32

Фото: iStock/CatEyePerspective

Присутствие НАТО в Литве является сигналом для России. Об этом заявил командир немецко-нидерландского батальона в прибалтийской республике, подполковник Бас Шиллеманс в интервью изданию Delfi.
Шиллеманс отметил, что цель «усиленного присутствия» Североатлантического альянса в Литве заключается в обеспечении безопасности населения и якобы сдерживании сил РФ. По словам военного, именно по этим причинам солдаты НАТО тренируются и «демонстрируют свои способности как литовцам, так и РФ».

Комбат заключил, что еще одной причиной нахождения большого количества войск блока является якобы угроза для Литвы со стороны России. Шиллеманс также призвал Россию не угрожать Европе.

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Секс и мародерства: зачем наемники вступают в ВСУ и как расправляются с жителями Курской области

Лавров рассказал о реакции Киева на предложение Путина урегулировать конфликт
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#литва
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Кандидат в депутаты подрался с ветераном СВО в Ялте
Shot: Кандидат в депутаты подрался с ветераном СВО в Ялте
07 октября 2024, 13:55

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Кандидат в депутаты избил ветерана спецоперации в Ялте, пишет Telegram-канал Shot. Как уточнили авторы материала, мужчины стали конфликтовать из-за парковки. Якобы будущий парламентарий перекрыл дорогу людям, и это заметил участник СВО.
Кандидат в депутаты одним ударом сбил военного с ног на центральной ялтинской площади. Известно, что потенциальный народный избранник занимался единоборствами.

Бойца СВО госпитализировали с переломом черепа, челюсти и легким ушибом мозга. По факту инцидента открыли уголовное производство.

Ранее сообщалось, что американцу, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, вынесли приговор по делу о наемничестве.

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Лавров рассказал о реакции Киева на предложение Путина урегулировать конфликт
Лавров: Киев ответил нападением ВСУ под Курском на предложение Путина о мире
07 октября 2024, 13:22

Фото: сайт Кремля

Киев напал на Курскую область в ответ на предложение президента России Владимира Путина урегулировать конфликт. Об этом изданию Newsweek рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Речь шла о выступлении Путина 14 июня.
«Киев отреагировал на это заявление вооружённым вторжением 6 августа в Курскую область», — сказал главный дипломат России.
Владимир Путин предложил Украине вывести войска из новых российских регионов, признать безъядерный статус, отказаться от членства в НАТО, а также обеспечить права и свободы русскоязычному населению. Кроме того, по словам главы государства, с РФ должны снять все санкции.

В сентябре 2022 года в результате референдума в состав России вошли Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

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#новости
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«Задний ход»: Лавров высказался о конфликте на Украине
Глава МИД РФ Лавров заявил, что Россия пытается завершить конфликт более 10 лет
07 октября 2024, 13:05

Фото: сайт Кремля

Российская сторона пытается больше десятка лет погасить конфликт на Украине, однако киевский режим с его хозяевами «дают задний ход». Об этом в разговоре с изданием Newsweek заявил главный дипломат РФ Сергей Лавров.
«Мы более 10 лет пытаемся погасить этот кризис, но каждый раз, когда устраивающие всех договоренности фиксируются «на бумаге», Киев и его хозяева «дают задний ход». Это относится к соглашению февраля 2014 года, которое оппозиция при поддержке США растоптала, совершив госпереворот», — прокомментировал глава МИД РФ.
Президент России Владимир Путин заявлял, что для преодоления украинского конфликта Киев должен отказаться от членства в НАТО, а также вывести боевиков ВСУ с российских территорий. Глава государства подчеркивал, что санкции с РФ должны быть сняты. Киев никак не отреагировал на предложение.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#мид
#мид рф
#сергей лавров
#новости
#конфликт
#киев
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