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Генеральная прокуратура РФ сообщила, что суд в ДНР проведет заочное рассмотрение уголовного дела против гражданина Грузии, обвиняемого в наемничестве на стороне Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости.
По данным следствия, с марта по апрель 2022 года Гиорги Киноиани участвовал в боевых действиях на стороне Украины в разных местах боевого соприкосновения в качестве наемника. За свои действия он получил вознаграждение, эквивалентное более чем 155 000 рублей.
Киноиани был объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело было направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу.
Жители приграничных районов Курской области продолжают делиться свидетельствами о жестокостях, совершенных украинскими военными против мирных граждан. О том, что происходило в регионе и зачем на самом деле наемники вступают в ВСУ читайте в нашем материале.
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«Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Грузии Гиорги Киноиани. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ», — отмечается в сообщении.
Киноиани был объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело было направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу.
Жители приграничных районов Курской области продолжают делиться свидетельствами о жестокостях, совершенных украинскими военными против мирных граждан. О том, что происходило в регионе и зачем на самом деле наемники вступают в ВСУ читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова