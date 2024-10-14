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Иностранные наемники, воюющие в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), первыми покидают свои позиции при приближении российских штурмовиков. Об этом РИА Новости сообщил инструктор с позывным «Бетон» из Ленинградского полка.
По словам бойцы, иностранные военные задействованы для мотивации украинских солдат.
Ранее заместитель главы российской делегации на переговорах по военной безопасности в Вене Юлия Жданова заявила, что иностранные наемники принимали активное участие в атаках ВСУ в Курской области и что многочисленные «цифровые следы», оставленные после них, доказывают это.
Ранее представитель одной из подпольных организаций заявил, что активисты пророссийского подполья «Дозор» передавали России данные о передвижении иностранных наемников на Украине.
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«Они не воюют. Они больше, так сказать, для поднятия духа там находятся», – подчеркнул Бетон.
Ранее заместитель главы российской делегации на переговорах по военной безопасности в Вене Юлия Жданова заявила, что иностранные наемники принимали активное участие в атаках ВСУ в Курской области и что многочисленные «цифровые следы», оставленные после них, доказывают это.
Ранее представитель одной из подпольных организаций заявил, что активисты пророссийского подполья «Дозор» передавали России данные о передвижении иностранных наемников на Украине.
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Александр Климов