Появились изменения в командовании войск военных округов

Фото: сайт Кремля
Врио командующего войсками Южного военного округа стал генерал-полковник Геннадий Анашкин, а врио командующего войсками Восточного военного округа стал генерал-лейтенант Александр Санчик. Такая информация появилась на сайте Кремля в перечне участников встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
По данным ТАСС, Анашкин ранее командовал 8-й гвардейской общевойсковой армией. Санчик же занимал должность начальника штаба - первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.
Кроме того, сообщается, что генерал-полковник Александр Лапин, как м прежде, возглавил Ленинградский военный округ, а генерал-полковник Сергей Кузовлев — Московский.
Начальник Главного штаба Сухопутных войск, Герой России генерал-полковник Александр Лапин был назначен командующим Ленинградским военным округом 31 марта текущего года. Напомним, что округ был воссоздан президентом России Владимиром Путиным в конце февраля текущего года. В его границы вошли Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Ненецкий автономный округ и город федерального значения Санкт-Петербург.
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Кроме того, сообщается, что генерал-полковник Александр Лапин, как м прежде, возглавил Ленинградский военный округ, а генерал-полковник Сергей Кузовлев — Московский.
Начальник Главного штаба Сухопутных войск, Герой России генерал-полковник Александр Лапин был назначен командующим Ленинградским военным округом 31 марта текущего года. Напомним, что округ был воссоздан президентом России Владимиром Путиным в конце февраля текущего года. В его границы вошли Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Ненецкий автономный округ и город федерального значения Санкт-Петербург.
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Элина Позднякова