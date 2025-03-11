Появились кадры с авиабазы Хмеймим в Сирии, где прячутся сотни мирных граждан

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В сети появились кадры с российской авиабазы Хмеймим в Сирии, где от столкновений на западе страны прячутся сотни мирных граждан.
Фотографии с укрывающимися женщинами и детьми публикует RT.
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«В Латакию и Тартус ранее вошли правительственные войска для борьбы со сторонниками экс-президента Башара Асада. Перед этим в Латакии возобновились стычки Сил безопасности Сирии со сторонниками бывшего лидера САР. <…> Россия и США запросили экстренные консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в стране», — отмечает издание.В Кремле уже выразили озабоченность России по поводу насилия в Сирии, сообщают argumenti.ru. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с представителями СМИ.
«В Кремле считают, что консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии нужно провести как можно скорее, также отметил Песков», — пишет издание.Читайте также:
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Данил Пономарев