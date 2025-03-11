Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Появились кадры с авиабазы Хмеймим в Сирии, где прячутся сотни мирных граждан

Появились кадры с авиабазы Хмеймим в Сирии, где прячутся сотни мирных граждан

Фото: istockphoto/suman bhaumik

Фото: istockphoto/suman bhaumik

В сети появились кадры с российской авиабазы Хмеймим в Сирии, где от столкновений на западе страны прячутся сотни мирных граждан.
Фотографии с укрывающимися женщинами и детьми публикует RT.
«В Латакию и Тартус ранее вошли правительственные войска для борьбы со сторонниками экс-президента Башара Асада. Перед этим в Латакии возобновились стычки Сил безопасности Сирии со сторонниками бывшего лидера САР. <…> Россия и США запросили экстренные консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в стране», — отмечает издание.
В Кремле уже выразили озабоченность России по поводу насилия в Сирии, сообщают argumenti.ru. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время беседы с представителями СМИ.
«В Кремле считают, что консультации Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии нужно провести как можно скорее, также отметил Песков», — пишет издание.
Читайте также:

МИД РФ призвал лидеров Сирии сделать все для прекращения конфликта

Стало известно об отказе Ирана от переговоров с США по ядерной сделке

В Сирии доложили об убийстве силовиками экс-главы службы воздушной разведки
#сша
#россия
#мид
#сми
#консультации
#дмитрий песков
#мид рф
#оон
Дания сделала заявление об отправке войск на Украину
10 марта 2025, 20:35

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Дания готова поддержать общеевропейские усилия и отправить своих миротворцев на Украину при необходимости. Об этом сообщил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.
Об этом он заявил в интервью телекомпании DR, которая ранее сообщала, что глава министерства обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключает вероятность отправки датских войск на Украину, однако полагает, что пока говорить об этом преждевременно.

«Если дойдёт до того, что для достижения соглашения о прекращении огня или мире потребуется европейское присутствие, то Дания, в принципе, к этому готова», — сказал Расмуссен.

Глава Минобороны Дании в свою очередь отметил, что реальных планов по этому вопросу пока нет, страна ещё не принимала окончательного решения, оно будет зависеть от дальнейшего развития событий.

В феврале премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла о том, что Соединённым Штатам следует направить свои войска на Украину для поддержания мира.

Читайте также:

Европейские лидеры не смогли договориться от отправке своих войск на Украину

На Западе сообщили, что Дания не сможет защитить Гренландию из-за помощи Украине

Премьер-министр Дании запаслась консервами, испугавшись атаки со стороны России
#соглашения
#министр
#интервью
#минобороны
#дания
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bloomberg: В окружении Трампа обсуждают варианты смягчения санкций против России
10 марта 2025, 18:03

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Помощники американского президента Дональда Трампа и чиновники из его администрации начали разрабатывать план, предусматривающий смягчение антироссийских санкций. Это делается ради скорейшего прекращения боевых действий на Украине заключения полноценного мирного соглашения между Москвой и Киевом.
Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близко знакомые с ситуацией и ходом дискуссий на данную тему. В частности, в администрации Белого дома считают, что повышение потолка цен на российскую нефть (сейчас — 60 долларов за баррель - прим. ред.) увеличит заинтересованность Кремля в заключении мирного договора.

По словам собеседников агентства, помощники и советники Трампа в настоящее время детально прорабатывают варианты смягчения действующего ценового ограничения. До какого именно уровня власти Вашингтона планируют поднять потолок цен на нефть из России, не сообщается.

Читайте также:

Предполагаемым местом встречи Путина и Трампа может стать Стамбул

В США готовят проект санкций против банковского и энергетического секторов РФ

Трамп заявил о «жёсткой политике» в отношении России при сохранении добрых отношений с Путиным
#нефть
#ограничения
#дома
#сша
#президент
#санкции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: Бывший глава МИД РФ Козырев даёт Зеленскому советы о «расправе» над Россией
Захарова осудила экс-главу МИД РФ Козырева за его «советы» Зеленскому
10 марта 2025, 13:08

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подвергла резкой критике бывшего главу МИД страны Андрея Козырева. В одном из интервью тот давал советы просроченному украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом спикер российского МИД написала в своём телеграм-канале. Пост она сопроводила интервью Козырева украинскому журналисту Дмитрию Гордону*.

«Послушайте Козырева. Он рассуждает о том, как лучше Зеленскому расправляться с Россией. Представляете, какую политику он проводил, сидя на Смоленке? Ту, которую в дипломатическом словаре прозвали "козыревщиной"», — написала Захарова.

Видеозапись интервью она подписала словом «преступники». Во время беседы с журналистом Козырев говорит, что Зеленскому следует «стоять на том, с чего он начал, и просить оружие». Кроме того, видимо, желая польстить главе киевского режима, бывший глава МИД РФ назвал его «ядерным оружием Украины».

Читайте также:

Захарова: Молдавии бы не было без освобождения страны Красной армией

Захарова: Макрону следует спросить Олланда о причинах срыва Минских соглашений

Захарова после речи Макрона о РФ: Так зачем французскому послу ехать в Россию


* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.
#оружие
#преступники
#пост
#страны
#мид рф
#интервью
#захарова
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп надеется на положительный исход переговоров с Украиной в Саудовской Аравии
10 марта 2025, 11:33

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на положительный результат по итогам переговоров с Украиной. Встреча делегаций двух стран пройдёт 11 марта в Джидде (Саудовская Аравия).
Об этом американский лидер заявил во время беседы с журналистами из пула Белого дома на борту своего самолёта. Причём глава государства почему-то связал успех переговоров с местом, где они будут проводиться.

«Думаю, у нас будет хороший результат в Саудовской Аравии, поскольку они (саудовцы - прим. ред.) принимают различные переговоры», — сказал Трамп.

Он также выразил надежду на достижение «большого прогресса» в вопросе мирного урегулирования украинского кризиса. По словам президента США, в Саудовской Аравии запланирован целый ряд «различных переговоров».

Ранее сообщалось, что украинская сторона намерена предложить частичное прекращение огня, чтобы добиться от США возобновления оказания военной помощи. В Киеве также опасаются, что Трамп может прибегнуть к шантажу и давлению, чтобы добиться от Украины уступок, выгодных России.

Читайте также:

Economist: У Киева не будет второго шанса в случае провала переговоров с США

Предполагаемым местом встречи Путина и Трампа может стать Стамбул

Земан: Трамп единственный, кто может урегулировать конфликт на Украине
#сша
#дома
#лидер
#трамп
#переговоры
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Economist: У Киева не будет второго шанса в случае провала переговоров с США
10 марта 2025, 09:26

Фото: istockphoto/sb2010

Если переговоры между США и Украиной провалятся, то у последней вряд ли будет ещё один шанс. Вашингтон навяжет Киеву то, что «будет решено между ним и Москвой».
Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на неназванных чиновников. В случае отсутствия прогресса в ходе переговоров Вашингтон будет оказывать на Украину ещё большее давление, отмечается в публикации. В этом случае Соединённые Штаты навяжут Украине «то, что они и Россия решат», считают собеседники издания.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что не допускает мысли о заключении соглашения о прекращении огня в обмен на территориальные уступки. Кремль считает такую позицию Киева «нежеланием воспринимать реальное положение дел на земле».

11 марта американская и украинская делегации должны встретиться для переговоров в Джидде (Саудовская Аравия). Киев опасается столкнуться с шантажом со стороны США. Украинцы опасаются, что Трамп будет добиваться от них уступок, выгодных России.

Читайте также:

Предполагаемым местом встречи Путина и Трампа может стать Стамбул

Земан: Трамп единственный, кто может урегулировать конфликт на Украине

«Может не выжить»: Трамп без оптимизма смотрит на будущее Украины
#сша
#россия
#соглашения
#кремль
#журнал
#владимир зеленский
#киев
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате