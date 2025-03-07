В Сирии доложили об убийстве силовиками экс-главы службы воздушной разведки

Фото: iStock/Dmitry Belyaev
Сирийские военные убили бывшего руководителя службы воздушной разведки Ибрагима Хувейджа в ходе операции в городе Джебла провинции Латакия. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в службе общей безопасности.
По данным источника в силовых структурах, его устранили за причастность к сотням убийств в эпоху правления Хафеза Асада. Обвинения в адрес экс-главы разведки связаны с репрессиями, осуществлявшимися в годы его руководства ведомством.
Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск впервые обратился к верующим после госпитализации, отправив короткое аудиообращение на испанском языке.
Читайте также:
В Турции ответили на вопрос об охлаждении в отношениях с Россией
Мальдивы зовут: Тарасов и Костенко с четырьмя детьми отдыхают на вилле за 170 тысяч в сутки и выкладывают видео
В сети появилось видео с места крупного смертельного ДТП в Белгородской области
«После тщательного наблюдения и выслеживания наши силовики в городе Джебла смогли ликвидировать бригадного генерала — преступника Ибрагима Хувейджа, (...) обвиняемого в сотнях убийств во время президентства Хафеза Асада, в том числе он курировал убийство Камаля Джумблата», — отметило агентство.В конце декабря 2024 года «Радио 1» писало о том, что выяснили, сколько золота осталось в Сирии после ухода Асада
Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск впервые обратился к верующим после госпитализации, отправив короткое аудиообращение на испанском языке.
Читайте также:
В Турции ответили на вопрос об охлаждении в отношениях с Россией
Мальдивы зовут: Тарасов и Костенко с четырьмя детьми отдыхают на вилле за 170 тысяч в сутки и выкладывают видео
В сети появилось видео с места крупного смертельного ДТП в Белгородской области
Мария Моисеева