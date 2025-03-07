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В Сирии доложили об убийстве силовиками экс-главы службы воздушной разведки

SANA: сирийские силовики убили бывшего главу службы воздушной разведки Хувейджа
Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Сирийские военные убили бывшего руководителя службы воздушной разведки Ибрагима Хувейджа в ходе операции в городе Джебла провинции Латакия. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на источник в службе общей безопасности.
По данным источника в силовых структурах, его устранили за причастность к сотням убийств в эпоху правления Хафеза Асада. Обвинения в адрес экс-главы разведки связаны с репрессиями, осуществлявшимися в годы его руководства ведомством.

«После тщательного наблюдения и выслеживания наши силовики в городе Джебла смогли ликвидировать бригадного генерала — преступника Ибрагима Хувейджа, (...) обвиняемого в сотнях убийств во время президентства Хафеза Асада, в том числе он курировал убийство Камаля Джумблата», — отметило агентство.
В конце декабря 2024 года «Радио 1» писало о том, что выяснили, сколько золота осталось в Сирии после ухода Асада

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск впервые обратился к верующим после госпитализации, отправив короткое аудиообращение на испанском языке.

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В сети появилось видео с места крупного смертельного ДТП в Белгородской области
#военные
#операции
#сирия
#смерть
#новости
В сети появилось видео с места крупного смертельного ДТП в Белгородской области
06 марта 2025, 23:45

Фото: iStock/avstraliavasin

В сети появились кадры смертельного ДТП в Белгородской области, где поздно вечером 6 марта столкнулись автобус с военнослужащими и микроавтобус. Клип аварии опубликован в Telegram-канале SHOT.
По предварительным данным, водитель микроавтобуса не соблюдал дистанцию, что привело к столкновению в Новооскольском районе. В результате аварии погибли шесть человек, ещё четверо получили серьёзные травмы. На месте работают экстренные службы.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее подтвердил свой выезд на место происшествия вместе с руководством МЧС.

«У нас, дорогие друзья, к сожалению, беда, большая авария. Минимум 5 погибших, много пострадавших», — сказал в своем Telegram-канале Гладков.
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У побережья Пуэрто-Рико задержали лодку с россиянами
Погранслужба США задержала двоих россиян-мигрантов у берегов Пуэрто-Рико
06 марта 2025, 23:30

Фото: iStock/Kesu01

Двое граждан России и трое жителей Доминиканской Республики были задержаны у Пуэрто-Рико при попытке нелегального проникновения в страну. Мигранты пытались добраться до западного побережья Пуэрто-Рико на пятиметровой лодке с двумя моторами, сообщила Пограничная служба США в официальном заявлении.
Операцию по задержанию провели совместно Пограничная служба США, береговая охрана и морская полиция Пуэрто-Рико (FURA).

«На борту судна находились пятеро мигрантов — трое мужчин из Доминиканской Республики, один мужчина из России и одна женщина из России», — заявили в ведомстве.
Биометрическая проверка выявила, что один из доминиканцев ранее депортировался из США как осуждённый преступник. Все задержанные помещены под стражу и ждут суда, россиян передали министерству внутренней безопасности США для дальнейшего расследования.

Это седьмой случай перехвата нелегальных мигрантов у побережья Пуэрто-Рико за последний год.

Ранее сообщалось, что стало известно, в каком российском ресурсе остро нуждаются США.

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#мигранты
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В Белгородской области произошла крупная авария, есть погибшие
Гладков: в ДТП в Белгородской области погибли пять человек
06 марта 2025, 21:53

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Белгородской области произошла крупная авария. Микроавтобус столкнулся с Камазом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ДТП произошло в Новооскольском округе.

В результате аварии, по последним данным оперативных служб, погибли пять человек, ещё трое пострадали.

Информация о жертвах происшествия уточняется.

На месте аварии работают экстренные службы. Причины ДТП выясняются.

Гладков подчеркнул, что оперативно выехал на место происшествия вместе с начальником ГУ МЧС по Белгородской области Сергеем Потаповым.

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#дтп
#белгородская область
#авария
#вячеслав гладков
#аварии
#происшествия
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Дагестанские медики достали около 400 магнитных шариков из годовалого ребенка
06 марта 2025, 21:45

Фото: iStock/ AgFang

Медики достали порядка 400 магнитных деталей игрушки «Неокуб» из годовалого ребенка в Дагестане. После операции малыш находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Детскую республиканскую клиническую больницу им. Н. М. Кураева.
«В нашу клинику поступил годовалый ребенок, проглотивший более 390 магнитных деталей «Неокуба». Дежурная бригада хирургов экстренно прооперировали малыша», — уточнялось в сообщении.

Представители больницы обратили внимание, что в настоящее время малыш пребывает в отделении реанимации и общей терапии.

Мальчик попал в больницу в четверг. После проведенной операции медицинские работники оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Ребенок подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее сообщалось, что 9-летний мальчик, которому хаски разорвали лицо, постепенно выходит из комы. Состояние Вали всё ещё тяжёлое, но есть положительные прогнозы. Его отец ни на шаг не отходит от сына и делает всё, чтобы ребёнок поправился как можно скорее.

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#ребёнок
#дагестан
#больница
#операция
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В Дагестане женщину заподозрили в продаже новорожденного сотруднику больницы
06 марта 2025, 20:11

Фото: iStock/Dzurag

В Дагестане возбуждено уголовное дело против 25-летней женщины, подозреваемой в продаже своего новорожденного ребенка сотруднице медицинского учреждения. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
По версии следствия, 25 октября местная жительница родила ребенка и, после выписки из роддома, по предварительной договоренности передала его работнику больницы.

В отношении 39-летней сотрудницы медучреждения также возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за куплю-продажу лиц, находящихся в беспомощном состоянии.

Расследование продолжается, следственные органы принимают меры для установления всех обстоятельств дела.

Ранее стало известно, что в районе Сочи две хаски набросились на девятилетнего мальчика и разорвали ему лицо. Врачи ввели ребёнка в искусственную кому, чтобы спасти ему жизнь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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