Появились кадры жёсткого перехвата российским Су-27 датского F-16 над Балтикой

Фото: istockphoto/yykkaa
Российский лётчик из Калининградской области стал первым победителем конкурса красивых воздушных перехватов. Этот конкурс был объявлен владельцем и администратором телеграм-канала FighterBomber.
Конкурс перехватов был объявлен в связи с резко возросшей активностью самолётов НАТО вблизи российских границ. Кроме того, поведение Запада в районе воздушного пространства РФ отличается наглостью и вредоносностью. Например, стратегические разведывательные беспилотники США над Чёрным морем координируют ракетные атаки ВСУ на мирных жителей Крыма. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил Генштабу разработать способы реагирования на нахальство Запада.
Таких методов у нас в избытке, что и продемонстрировал пилот российского истребителя Су-27 по отношению к самолёту ВВС Дании. Случай, зафиксированный на видео и опубликованный в телеграм-канале FighterBomber, произошёл над Балтийским морем.
Искусный российский лётчик не только резким манёвром отогнал датчанина от границы, но и качнул крыльями, показав тому ракеты класса «воздух - воздух». На языке пилотов такое действие равнозначно окрику «Стой! Стрелять буду!». Датский пилот поспешно направил свой самолёт подальше от российской воздушной границы.
Читайте также:
Российская компания объявила премию в 15 млн руб за первый сбитый истребитель F-16
Российский истребитель сопроводил два самолета США над Баренцевым морем
Американский военный объяснил, чем их истребитель хуже российского
Таких методов у нас в избытке, что и продемонстрировал пилот российского истребителя Су-27 по отношению к самолёту ВВС Дании. Случай, зафиксированный на видео и опубликованный в телеграм-канале FighterBomber, произошёл над Балтийским морем.
«Первая наклейка уезжает в Калининград летчику Су-27П. Датский F-16 был не в курсе, что у нас тут конкурсы, но зато поучаствовал и стал знаменитым», — написал администратор канала.
Искусный российский лётчик не только резким манёвром отогнал датчанина от границы, но и качнул крыльями, показав тому ракеты класса «воздух - воздух». На языке пилотов такое действие равнозначно окрику «Стой! Стрелять буду!». Датский пилот поспешно направил свой самолёт подальше от российской воздушной границы.
Читайте также:
Российская компания объявила премию в 15 млн руб за первый сбитый истребитель F-16
Российский истребитель сопроводил два самолета США над Баренцевым морем
Американский военный объяснил, чем их истребитель хуже российского
Александр Бойцов