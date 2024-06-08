Российская компания объявила премию в 15 млн руб за первый сбитый истребитель F-16

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Уральская компания «Форэс» объявила премию в 15 миллионов рублей за первый сбитый истребитель F-16, который Киеву поставят западные союзники. Об этом гендиректор компании Сергей Шмотьев заявил ТАСС на полях ПМЭФ-2024.
Первыми о планах передать ВСУ истребители F-16 заявили власти Нидерландов. По их словам, этими самолётами Киев может распоряжаться по своему усмотрению, в том числе наносить удары по России. До конца 2028 года Украина получит ещё 19 таких истребителей от Дании и 30 от Бельгии.
Гендиректор «Форэса» сообщил, что была объявлена премия за уничтожение такие истребителей, если они всё же поступят на Украину.
Кроме того он рассказал, что в настоящее время выплаты получают российские военные, уничтожающие западные танки. За первую машину было заплачено пять миллионов рублей, а за последующие – по 500 тысяч рублей. Сейчас очередь от подбитых танков составляет свыше 20 машин.
Также уральская компания с 2018 года занимается благотворительностью, направив уже более 730 миллионов рублей. С начала СВО «Форэс» активно поддерживает российских военных.
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Гендиректор «Форэса» сообщил, что была объявлена премия за уничтожение такие истребителей, если они всё же поступят на Украину.
Кроме того он рассказал, что в настоящее время выплаты получают российские военные, уничтожающие западные танки. За первую машину было заплачено пять миллионов рублей, а за последующие – по 500 тысяч рублей. Сейчас очередь от подбитых танков составляет свыше 20 машин.
Также уральская компания с 2018 года занимается благотворительностью, направив уже более 730 миллионов рублей. С начала СВО «Форэс» активно поддерживает российских военных.
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Анастасия Чинкова