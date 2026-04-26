Появились новые подробности о подозреваемом в стрельбе на приеме с Трампом

26 апреля 2026, 08:33

Стрелявший на приеме с Трампом жил в том же отеле, где проходило мероприятие

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

31-летний калифорниец Коул Томас Аллен, подозреваемый в нападении на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где находился президент США Дональд Трамп, проживал в том же отеле, где проходило мероприятие. Об этом заявил шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл.





По его словам, которые передает агентство Reuters, мужчина был вооружен дробовиком, также при нем нашли ножи и пистолет. В настоящее время он находится на обследовании в больнице — огнестрельных ранений у него нет. Следователи намерены выяснить, кто именно был целью стрелка и каков его мотив.

«По предварительной информации, мы действительно полагаем, что подозреваемый был гостем здесь, в отеле», — сказал Кэррол.