Появились новые подробности о подозреваемом в стрельбе на приеме с Трампом
Стрелявший на приеме с Трампом жил в том же отеле, где проходило мероприятие
31-летний калифорниец Коул Томас Аллен, подозреваемый в нападении на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где находился президент США Дональд Трамп, проживал в том же отеле, где проходило мероприятие. Об этом заявил шеф полиции Вашингтона Джефф Кэрролл.
По его словам, которые передает агентство Reuters, мужчина был вооружен дробовиком, также при нем нашли ножи и пистолет. В настоящее время он находится на обследовании в больнице — огнестрельных ранений у него нет. Следователи намерены выяснить, кто именно был целью стрелка и каков его мотив.
«По предварительной информации, мы действительно полагаем, что подозреваемый был гостем здесь, в отеле», — сказал Кэррол.Напомним, инцидент произошел вечером 25 апреля по местному времени. По словам очевидцев, вне зала раздались выстрелы, после чего офицеры закрыли Трампа своими телами. Злоумышленник целился в сотрудника Секретной службы — он ранен, но его жизни ничего не угрожает.