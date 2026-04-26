Агент секретной службы пострадал при стрельбе на приеме в Вашингтоне

26 апреля 2026, 06:55

Сотрудник секретной службы получил ранение в результате стрельбы на ужине для корреспондентов Белого дома в отеле Washington Hilton. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, чьи слова цитирует Associated Press.





По словам американского лидера, вооруженный мужчина попытался прорваться через контрольно‑пропускной пункт, но его оперативно обезвредили сотрудники секретной службы. При себе нападавший имел несколько единиц оружия.



«Офицер получил ранение в бронежилет во время ужина для корреспондентов», — сказал Трамп.