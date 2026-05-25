Появились новые подробности о соглашении США и Ирана по Ормузскому проливу

25 мая 2026, 04:58

NYT: США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива

США и Иран достигли принципиального согласия по вопросу возобновления судоходства в Ормузском проливе. Об этом пишет New York Times.





Однако ряд ключевых деталей договоренности остается неясным. В частности, пока нет информации о сроках нормализации судоходства в акватории. Кроме того, неизвестно, сохранит ли Тегеран контроль над стратегическим водным путем.



«США и Иран достигли принципиальной сделки, которая предусматривает открытие Ормузского пролива», — говорится в статье.