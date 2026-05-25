Появились новые подробности о соглашении США и Ирана по Ормузскому проливу

NYT: США и Иран договорились об открытии Ормузского пролива
США и Иран достигли принципиального согласия по вопросу возобновления судоходства в Ормузском проливе. Об этом пишет New York Times.
Однако ряд ключевых деталей договоренности остается неясным. В частности, пока нет информации о сроках нормализации судоходства в акватории. Кроме того, неизвестно, сохранит ли Тегеран контроль над стратегическим водным путем.
«США и Иран достигли принципиальной сделки, которая предусматривает открытие Ормузского пролива», — говорится в статье.По данным портала Axios, в ближайшее время Вашингтон и Тегеран могут подписать 60‑дневный меморандум о взаимопонимании с возможностью продления по согласию сторон. Документ, как утверждается, закрепит продолжение перемирия и предусматривает снятие блокады с иранских портов. В свою очередь Тегеран обязуется не разрабатывать ядерное оружие.