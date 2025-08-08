Встреча Путина и Трампа должна пройти в одной из арабских стран

08 августа 2025, 12:33

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом должна состояться в одной из арабских стран. Об этом передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.





Напомним, что Россия и США договорились об организации встречи лидеров своих стран. Как позднее заявлял помощник российского главы Юрий Ушаков, стороны будут добиваться, чтобы переговоры состоялись уже на следующей неделе.



Как потом отметил сам Путин, ОАЭ являются подходяшим местом для организации встречи с Трампом.





«Обсуждались возможности [проведения саммита] в одной из арабских стран», — передает агентство слова источника.