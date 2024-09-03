Появились новые сведения о россиянине Лобанове, который был убит в Газе

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил семью убитого в Газе россиянина Александра Лобанова. Об этом проинформировала гостелерадиокомпания Kan, пишет ТАСС.
Напомним, что в воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шести заложников, чьи тела были найдены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге сектора Газа. Среди них оказался 32-летний гражданин России Александр Лобанов.
Сообщается, что Нетаньяху 3 сентября приехал к Лобановым домой в Ашкелон на юге Израиля. Он хотел лично выразить соболезнования родным россиянина. Родители погибшего встретились с премьером, вдова от встречи с ним отказалась.
По данным гостелерадиокомпании, Нетаньяху созванивался с родителями Лобанова 1 сентября. Он извинялся за то, что государство не смогло уберечь их сына.
Ранее палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с гражданином Российской Федерации Александром Лобановым, а также другими заложниками, чьи тела были найдены в воскресенье в Рафахе.
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Сообщается, что Нетаньяху 3 сентября приехал к Лобановым домой в Ашкелон на юге Израиля. Он хотел лично выразить соболезнования родным россиянина. Родители погибшего встретились с премьером, вдова от встречи с ним отказалась.
По данным гостелерадиокомпании, Нетаньяху созванивался с родителями Лобанова 1 сентября. Он извинялся за то, что государство не смогло уберечь их сына.
Ранее палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с гражданином Российской Федерации Александром Лобановым, а также другими заложниками, чьи тела были найдены в воскресенье в Рафахе.
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Дарья Осипова