Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Появились новые сведения о россиянине Лобанове, который был убит в Газе

Появились новые сведения о россиянине Лобанове, который был убит в Газе

Нетаньяху встретился с родителями убитого в Газе Лобанова
03 сентября 2024, 15:15
Фото: iStock/Tomas Ragina

Фото: iStock/Tomas Ragina

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил семью убитого в Газе россиянина Александра Лобанова. Об этом проинформировала гостелерадиокомпания Kan, пишет ТАСС.
Напомним, что в воскресенье утром Армия обороны Израиля опубликовала имена шести заложников, чьи тела были найдены в одном из подземных туннелей в городе Рафах на юге сектора Газа. Среди них оказался 32-летний гражданин России Александр Лобанов.

Сообщается, что Нетаньяху 3 сентября приехал к Лобановым домой в Ашкелон на юге Израиля. Он хотел лично выразить соболезнования родным россиянина. Родители погибшего встретились с премьером, вдова от встречи с ним отказалась.



По данным гостелерадиокомпании, Нетаньяху созванивался с родителями Лобанова 1 сентября. Он извинялся за то, что государство не смогло уберечь их сына.

Ранее палестинское движение ХАМАС опубликовало видео с гражданином Российской Федерации Александром Лобановым, а также другими заложниками, чьи тела были найдены в воскресенье в Рафахе.

Читайте также:

Посольство Израиля прокомментировало состояние находящегося в заложниках ХАМАС россиянина

На телах израильских заложников ХАМАС обнаружены пулевые ранения

Израиль извинился за убитого ХАМАС заложника из России
#движение
#армия
#государство
#тела
США осенью могут объявить о включении ракет JASSM в пакет помощи Украине
Reuters: США близки к соглашению о поставке Украине дальнобойных ракет JASSM
03 сентября 2024, 15:15

Фото: istockphoto/rarrarorro

Вашингтон близок к соглашению о поставках киевскому режиму дальнобойных ракет JASSM. Как сообщает Reuters, объявить о включении ракет в пакет военной помощи американская сторона может уже осенью, но окончательного решения об этом пока нет.
«Несколько лет назад несколько из них были выпущены по Сирии после инцидентов с химическим оружием, и российские системы ПВО в стране не смогли сбить многие из них, возможно, ни один из них», — сказал эксперт Института международных исследований Миддлбери в Калифорнии.
Запад стал помогать Украине вооружениями и финансами на фоне российской спецоперации в Донбассе, которая началась 24 февраля 2022 года.

Читайте также:

Путин: Монголия — дружественная страна и союзник РФ на протяжении десятилетий

Депутаты Мособлдумы будут следить за голосованием на выборах в своих округах

В Нидерландах призвали власти немедленно прекратить поддержку Украины
#мир
#украина
#сша
#оружие
#ракета
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Московский суд продлил арест французу Винатье*, собиравшему данные о ВС РФ
03 сентября 2024, 15:05

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Замоскворецкий районный суд города Москвы продлил до 21 февраля срок содержания под стражей гражданину Франции Лорану Винатье*. Он обвиняется в уклонении от исполнения требований законодательства об иностранных агентах.
Государственный обвинитель требовал продлить арест француза на шесть месяцев, передаёт из зала суда корреспондент РИА Новости. Адвокаты и сам обвиняемый возражали. Винатье* заявлял, что не станет препятствовать рассмотрению уголовного дела и просил применить домашний арест и запрет на занятие определённой деятельностью.

Как установили следователи, француз на протяжении нескольких лет, не собираясь исполнять обязательства по предоставлению документов для включения в реестр иностранных агентов, целенаправленно собирал сведения о военной и военно-технической деятельности Российской Федерации.

Читайте также:

Ученого из Новосибирска приговорили к 15 годам за госизмену

Француз Винатье* во время суда признался в своей любви к России

Француз Винатье* признал вину по делу о сборе военных сведений

* Признан иноагентом в РФ
#арест
#следователи
#запрет
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин: Монголия — дружественная страна и союзник РФ на протяжении десятилетий
03 сентября 2024, 14:47

Фото: сайт Кремля

Монголия является для России союзником и дружественной страной на протяжении многих десятилетий. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках встречи с председателем парламента Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом.
Напомним, 3 сентября Путин находится с официальным визитом в Монголии, где принимает участие в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских ВС над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

«Мне тоже очень приятно быть в дружественной нам Монголии и вместе с монгольским народом отметить знаковое событие — наши общие победы на реке Халхин-Гол. На протяжении десятилетий Россия и Монголия поддерживали очень близкие, дружеские отношения», — сказал Путин.

Он добавил, что на сегодняшний день двусторонние отношения продолжают успешно развиваться.

Российский президент особо подчеркнул, что Монголия оказалась надежным союзником для СССР, России в противодействии нацизму и милитаризму. По словам Путина, Москва ценит отношения двух стран по линии парламентов.

Читайте также:

«Не дороже говенной бумажки»: Монголия «послала» МУС с ордером на арест Путина

Путин и президент Монголии Хурэлсух провели переговоры в узком составе в юрте

В Киеве пообещали подумать над «наказанием» для Монголии за визит Путина
#москва
#россия
#арест
#президент
#ссср
#отношения
#путин
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутаты Мособлдумы будут следить за голосованием на выборах в своих округах
03 сентября 2024, 14:06

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО

Депутаты Мособлдумы будут следить за ходом голосования в начале сентября в своих округах. По традиции парламентарии будут посещать избирательные участки, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«Будем с коллегами смотреть, как организована работа участковых комиссий, все ли требования законодательства соблюдены. Главная задача любых выборов – чтобы они прошли легитимно и честно, чтобы все желающие смогли выразить гражданскую позицию, – говорится в сообщении.
Помимо этого, на всех участках будут работать наблюдатели от общественных организаций и политических партий. За порядком будут следить представители правоохранительных органов.

Выборы пройдут в 25 городских округах Подмосковья, где жителям предстоит избрать Совет депутатов, ещё в трёх состоятся довыборы.

Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Будет использоваться и дистанционное электронное голосование.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

Читайте также:

В Подмосковье завершается приём заявлений для голосования на дому

На сентябрьских выборах в Подмосковье будут работать 335 журналистов

В Подмосковье представили памятку для общественных наблюдателей на выборах
#выборы
#голосование
#мособлдума
#депутаты
#совет депутатов
#едг
#единый день голосования
#дэг
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Нидерландах призвали власти немедленно прекратить поддержку Украины
03 сентября 2024, 13:57

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Правительство Нидерландов должно немедленно прекратить оказывать поддержку Киеву, учитывая роль украинского президента Зеленского в подрыве «Северных потоков». Об этом заявили представители крайне правой голландской партии «Форум за демократию»(FVD).
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в подконтрольном Киеву Запорожье. Он пообещал Украине дальнейшую всестороннюю поддержку и добавил, что Нидерланды выделят новый пакет помощи в размере 200 миллионов евро на восстановление энергетической инфраструктуры и гуманитарные цели.

В заявлении, опубликованном на странице партии FVD в социальной сети Х выражается возмущение тем, что Схоф говорит о помощи Киеву всего через неделю после того, как выяснилось, что Зеленский лично санкционировал подрывы «Северных потоков», по сути дал добро на атаку на энергетическую структуру Нидерландов. Представители партии призвали правительство страны немедленно прекратить поддержку Украины.

Читайте также:

Нидерланды выделили новый пакет помощи Киеву объёмом в 200 млн евро

Нидерланды не вводили ограничений на использование Украиной F-16 над РФ

Турецкое СМИ обвинило США и Украину во взрывах на «Северных потоках»
#евро
#правительство
#страны
#министр
#нидерланды
#зеленский
#запорожье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Четверть внесённых Минюстом в реестр иноагентов исключены из него
03 сентября 2024, 12:33

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

Четверть тех, кого министерство юстиции внесло в перечень иностранных агентов, на данный момент исключены из этого списка. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко.
Тем не менее, реестр иностранных агентов из числа физических лиц, а также список средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, продолжают пополняться. Причиной попадания в этот список могут быть распространение недостоверной информации о публичной власти РФ, формирование негативного образа ВС РФ, а также публикация материалов иностранных агентов для неограниченного круга лиц.

По словам главы министерства юстиции, добиться исключения из перечня иностранных агентов смогли те граждане и организации, которые прекратили взаимодействие с «западными выгодоприобретателями».

Читайте также:

Подмосковные старосты-иноагенты должны будут сложить полномочия

Мособлдума ограничила участие иноагентов в выборах в Подмосковье

Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
#вс рф
#минюст рф
#иноагенты
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова: Лай Циндэ неправомочен говорить от имени Китая о территориях России
03 сентября 2024, 12:29

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава администрации Тайваня Лай Циндэ не вправе говорить от имени Пекина на тему принадлежности территорий Российской Федерации. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее глава администрации Тайваня заявил, что для Пекина вопрос Тайваня якобы не связан с территориальной целостностью. В противном случае, по его мнению, Китаю следовало бы вернуть территории, которые были переданы Российской империи согласно Айгунскому договору в XIX веке.

Власти Тайваня предложили Китаю отобрать часть территорий России
Власти Тайваня предложили Китаю отобрать часть территорий России

Комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой был опубликован на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. По ее словам, Российская Федерация придерживается принципа одного Китая.

Она отметила, что правительство КНР является единственным законным правительством Китая.

«Поэтому глава тайваньской администрации неправомочен делать какие-либо заявления от имени Пекина. Остается только пожелать Тайбэю не переоценивать себя, когда заглядывается на что-то чужое», — отмечается в комментарии.

Мнение политиков, «обуреваемых реваншистскими синдромами», не интересуют Россию, добавила она. Захарова порекомендовала ему заняться экономическими проблемами острова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Китай и Россия сотрудничают с 2001 года, напомнив, что между странами давно зафиксирован взаимный отказ от любых территориальных претензий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что степень подлости и низости Запада по отношению к Молдавии беспрецедентна. По ее словам, даже то, что было сделано с Украиной, а также делается с другими странами, отличается от того, что происходит в Молдавии.

Читайте также:

Политолог Зеленков раскрыл, может ли Украина «наказать» Монголию из-за визита Путина

Путин и президент Монголии Хурэлсух провели переговоры в узком составе в юрте

Захарова заявила о беспрецедентной подлости Запада по отношению к Молдавии
#россия
#китай
#правительство
#мид
#мнение
#мария захарова
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минюст: Переименование Telegram-каналов не снимает с иноагентов их обязанности
03 сентября 2024, 12:24

Фото: iStock/Penderev

Переименование Telegram-каналов, которые были признаны Минюстом иноагентами, не отменяет обязанности, связанные с данной маркировкой, рассказал министр юстиции Константин Чуйченко в рамках коллегии министерства.
«Сегодня мы видим определенные попытки со стороны незарегистрированных объединений лиц, которые ведут работу в социальных сетях, при помощи переименования каналов избежать выполнения необходимых по закону обязанностей, например, связанных с маркировкой», рассказал Чуйченко.

По его словам, при переименовании Telegram-каналов правосубъектность остается неизменной. То есть изменение имени канала не отменяет статус иноагента, а все подобные переименования должны обязательно фиксироваться в реестре. Чуйченко отметил, что действующее законодательство будет анализироваться для обеспечения четкости.

Он также отметил, что четверть тех, кого министерство юстиции внесло в перечень иностранных агентов, на данный момент исключены из этого списка.

Читайте также:

Четверть внесённых Минюстом в реестр иноагентов исключены из него

Подмосковные старосты-иноагенты должны будут сложить полномочия

Мособлдума ограничила участие иноагентов в выборах в Подмосковье
#подмосковье
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Не дороже говенной бумажки»: Монголия «послала» МУС с ордером на арест Путина
Медведев: Монголия «послала» МУС и Евросоюз с ордером на арест Владимира Путина
03 сентября 2024, 12:24

Фото: сайт Кремля

Монголия не стала исполнять ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что монгольская сторона «послала» МУС, а также «евродегенератов» в XIII веке.
«Я бы на месте судьи и прокуроров этого недобросовестного «суда» больше всего боялся того, что кто-то из безумцев попытается выполнить их незаконный приказ. В таком случае их жизнь будет стоить не дороже этой говённой бумажки», — говорится в сообщении политика.
Ранее сообщалось, что накануне в понедельник, 2 сентября, Путин первый раз приехал в Монголию, признающую МУС и должную задержать его. Путина пригласили на торжественные мероприятия в честь 85-летия военной победы сил СССР и Монголии над Японией на реке Халхин-Гол.

Читайте также:

Политолог Стародубцев прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС

Политолог Зеленков раскрыл, может ли Украина «наказать» Монголию из-за визита Путина

Путин и президент Монголии Хурэлсух провели переговоры в узком составе в юрте
#мир
#россия
#дмитрий медведев
#владимир путин
#монголия
#мус
#арест
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф