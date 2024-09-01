На телах израильских заложников ХАМАС обнаружены пулевые ранения

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На телах шести заложников, которые обнаружили израильские солдаты на юге сектора Газа, нашли пулевые отверстия. Об этом информирует портал Ynet.
Уточняется, что ранения были обнаружены на голове и иных частях тела. Согласно информации врачей, заложников убили в течение последних двух суток.
Вскрытие показало признаки травм и запущенное состояние организмов. Также стало известно, что одного из пленников держали связанным.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Вскрытие показало признаки травм и запущенное состояние организмов. Также стало известно, что одного из пленников держали связанным.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова