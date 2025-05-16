Появились первые кадры со стартовавших переговоров России и Украины в Стамбуле

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Переговоры России и Украины стартовали в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что переговоры российской и украинской делегаций должны были состояться накануне, однако были перенесены на 16 мая. Перед началом встречи делегация Украины уже успела встретиться с представителями США и Турции. На начальной стадии переговоров участвует турецкая сторона.
Возглавляет российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в её состав вошли замглавы МИД Михаил Галузин, замглавы Минобороны Александр Фомин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
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Возглавляет российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в её состав вошли замглавы МИД Михаил Галузин, замглавы Минобороны Александр Фомин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.
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Анастасия Чинкова