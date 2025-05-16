Рубио: представитель США будет участвовать в переговорах РФ и Украины в Стамбуле

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По словам госсекретаря США Марко Рубио, представитель американской администрации будет присутствовать на переговорах делегаций РФ и Украины в Стамбуле. Об этом Рубио заявил в беседе с журналистами в Анталье.
«Я надеюсь, что эти переговоры пройдут между Украиной и Россией в присутствии наших турецких коллег, а также какого-либо [представителя] или членов нашей команды на соответствующем уровне», — сказал госсекретарь.
Помимо этого Рубио отметил, что в Стамбуле у него запланирована встреча с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и делегацией из Украины. К тому же кто-то из американской администрации встретиться с представительством из России. Рубио отметил, что РФ направила в Стамбул группу более низкого уровня.
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Иван Мусатов