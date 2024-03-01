Появились подробности конфликта Шольца и Макрона

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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что канцлер Германии Олаф Шольц является лидером без смелости и амбиций, при этом в Берлине французского главу называют монархом, чьи заявления не соответствуют действительности. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Глава Франции считает своего коллегу из Германии «лидером без смелости и амбиций, который не может думать вне краткосрочной перспективы», передает агентство слова своего источника. Советники канцлера также подтверждают информацию, что лидеры двух стран не ладят.
Издание утверждает, что заявление Макрона о возможности отправки войск на Украину не соответствовало мнению Шольца.
При этом разлад между ними начался еще в 2018 году, когда Шольц предложил отдать место Франции в Совбезе ООН Евросоюзу.
Накануне издание Politico писало, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за помощи Украине превратились в открытую вражду. Чиновники в Германии считают, что французский лидер только делает жесткие заявления по Украине, однако Франция оказывает гораздо меньше помощи, чем Германия.
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«В Берлине на Макрона смотрят как на монархическую фигуру, у которой лучше получается объявлять о грандиозных стратегиях, чем их осуществлять», - говорится в статье.
При этом разлад между ними начался еще в 2018 году, когда Шольц предложил отдать место Франции в Совбезе ООН Евросоюзу.
Накануне издание Politico писало, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за помощи Украине превратились в открытую вражду. Чиновники в Германии считают, что французский лидер только делает жесткие заявления по Украине, однако Франция оказывает гораздо меньше помощи, чем Германия.
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Элина Позднякова