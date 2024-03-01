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Появились подробности конфликта Шольца и Макрона

Bloomberg: Макрон считает, что у Шольца нет смелости и амбиций
01 марта 2024, 17:47
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что канцлер Германии Олаф Шольц является лидером без смелости и амбиций, при этом в Берлине французского главу называют монархом, чьи заявления не соответствуют действительности. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Глава Франции считает своего коллегу из Германии «лидером без смелости и амбиций, который не может думать вне краткосрочной перспективы», передает агентство слова своего источника. Советники канцлера также подтверждают информацию, что лидеры двух стран не ладят.

«В Берлине на Макрона смотрят как на монархическую фигуру, у которой лучше получается объявлять о грандиозных стратегиях, чем их осуществлять», - говорится в статье.


Издание утверждает, что заявление Макрона о возможности отправки войск на Украину не соответствовало мнению Шольца.

При этом разлад между ними начался еще в 2018 году, когда Шольц предложил отдать место Франции в Совбезе ООН Евросоюзу.

Накануне издание Politico писало, что разногласия между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном из-за помощи Украине превратились в открытую вражду. Чиновники в Германии считают, что французский лидер только делает жесткие заявления по Украине, однако Франция оказывает гораздо меньше помощи, чем Германия.

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Германия собралась бомбить Крымский мост: расшифровка секретной встречи немецких офицеров
Симоньян опубликовала запись разговора немецких военных об атаке на Крымский мост
01 марта 2024, 18:02

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Главред RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем телеграм-канале полную расшифровку разговора высокопоставленных офицеров Минобороны ФРГ, в котором они планируют атаку на Крымский мост. О том, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц не торопится отправлять ракеты Киеву и к чему призвал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, читайте в материале «Радио 1».

Симоньян обнародовала разговор офицеров бундесвера об ударах по Крымскому мосту


Маргарита Симоньян заявила, что разговор между немецкими военными состоялся 19 февраля. На записи разговора слышно, как офицеры немецкого бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. Длительность разговора превысила 40 минут. Разговор состоялся между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

Немецкие офицеры обсуждали удар ракетами Taurus по Крымскому мосту


Немецкие военные рассуждали о том, каким лучше орудием нанести удар по российским объектам. Один из участников разговора заявил, что для совершения атак можно применить ракеты Taurus, если использовать для запусков французский истребитель Dassault Rafale.

«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе, — заявил один из участников разговора.

Участники обсуждения готовящегося террористического акта также выразили сомнения в том, хватит ли 10 ракет для уничтожения объекта.

«А сколько ракет на это уйдет? Может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», - заявил один из военных.


Инспектор ВВС бундесвера Грефе допустил передачу ВСУ ста ракет Taurus


Немецкие офицеры допустили возможность передачи Украине спутниковых снимков и координат российских целей с точностью до трех метров. Инспектор ВВС бундесвера Грефе также заявил, что ракеты Taurus могут быть поставлены Киеву в количестве ста штук, однако получить ВСУ их смогут не ранее, чем через восемь месяцев.

При этом немецкие офицеры подчеркивают, что отправка такого вида вооружения не изменит ход СВО.

Шольц исключил участие Германии в конфликте на Украине


Германия не является участником конфликта на Украине, об этом прежде заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заверил, что армия страны не будет принимать участие в военных действиях на Украине. Примечательно, что разговор между немецкими офицерами состоялся в тот день, когда канцлер ФРГ сделал это заявление, обратила внимание Симоньян.


Кроме того, отметила журналистка, немецкие военные рассуждали о том, как сделать, «чтобы Шольц продолжать говорить, что его хата с краю».

Тем временем, в минобороны Германии отказались комментировать сообщения про запись разговора немецких военных.


Захарова прокомментировала аудио с обсуждением ударов по Крымскому мосту в ФРГ


Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запись разговора немецких офицеров и указала на недопустимость того, что руководство ФРГ ссылается на опыт Третьего рейха.
«Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха! Да они вообще уже осатанели», - возмутилась дипломат.

Медведев заявил, что немцы вновь превратились в заклятых врагов России


Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что немцы снова превратились в заклятых врагов России.

«Всё-таки наши извечные противники – немцы снова превратились в заклятых врагов. Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности», - написал в своем телеграм-канале зампред Совбеза.
Он также добавил, что призыв времен Великой Отечественной войны об уничтожении фашистских оккупантов вновь стал актуальным.

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Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан на военные сборы
01 марта 2024, 17:58

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан России, уволенных в запас. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, граждане, числящиеся в запасе, будут привлекаться для прохождения сборов в Вооружённых силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ (Росгвардии), спасательных военизированных подразделениях министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах ФСБ.

Сборы россиян из запаса — это плановое ежегодное мероприятие, направленное на улучшение боевой выучки резервистов, сохранение и совершенствование навыков, приобретённых за время срочной службы. Максимальная продолжительность сборов для уволенных в запас составляет два месяца. При этом резервист не может провести на службе более двенадцати месяцев.

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Глава Гагаузии Гуцул попросила Россию о поддержке
01 марта 2024, 16:43

Фото: Sputnik/РИА Новости/Дмитрий Осматеско

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко провела встречу с главой Гагаузии Евгенией Гуцул и главой Народного собрания Гагаузии Дмитрием Константиновым. На ней руководитель автономии в составе Молдавии заявила, что регион намерен развивать отношения с Москвой и хочет иметь поддержку России.
Гуцул напомнила, что Гагаузия и Россия поддерживают тесные дружеские связи на протяжении десятилетий. В то же время она посетовала, что когда жители автономного территориального образования хотят поехать в Россию, у них возникают логистические трудности, передаёт РИА Новости.

Валентина Матвиенко в свою очередь отметила, что власти официального Кишинёва придерживаются навязанного Западом русофобского курса, несмотря на то, что в целом молдаване относятся к России дружески. Спикер Совета Федерации подчеркнула, что если Россия и Гагаузия хотят дружить, поддерживать и развивать экономические и культурные связи, то этого никто им не может запретить, а значит так и будет.

Евгения Гуцул, представляющая оппозиционную партию «Шор» стала главой автономного территориального образования Гагаузия в результате выборов в мае 2023 года. На следующий день после избрания она заявила о намерении развивать отношения с Россией. В ноябре молдавский президент Майя Санду сообщила, что не будет подписывать декрет о включении Гуцул в состав правительства, хотя этого требует законодательство страны.

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#россия
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#отношения
#молдова
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Студентам Сергиева Посада рассказали о предстоящих выборах
01 марта 2024, 16:32

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

Представители теризбиркома Сергиева Посада рассказали студентам о выборах президента России. Второй год подряд в Московском областном филиале Финансово-юридического университета прошёл «День карьеры», сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Учащимся напомнили о выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта, а также рассказали, почему важно не игнорировать голосование.
«Участвовать в выборах необходимо хотя бы просто для того, чтобы потом сказать самому себе: я имею отношение к тому, что происходит в моей стране, в моем городе. Это важно! Приходите, участвуйте в голосовании и помните, что будущее от нас зависит», – сказал студентам зампред ТИК Сергиева Посада Максим Аюпов.
Администрация городского округа активно привлекает для общения со студентами компании, работающие в муниципалитете. Ребята также услышали истории успеха от выпускников вуза, получили знания о том, как составить резюме и начать профессиональный путь.

Сейчас поквартирный обход подмосковных избирателей проводят подмосковные информаторы. К работе привлечены более 15 тыс. членов участковых избирательных комиссий Подмосковья.

Жители области могут отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании. Для качественного информирования избирателей члены УИК используют мобильное приложение «ИнформУИК». Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта.

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Медведев в комментарии разговора офицеров бундесвера вспомнил стих Симонова «Убей его!»
Медведев стихом о немецких вдовах отреагировал на разговор офицеров ФРГ о Крыме
01 марта 2024, 16:13

Фото: сайт Кремля

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал разговор офицеров бундесвера, обсуждавших ракетные атаки на Крым и Крымский мост. Он вспомнил по этому случаю стихотворение Константина Симонова 1942 года под названием «Убей его!».
В своём телеграм-канале зампред Совбеза констатировал, что извечные противники России немцы, увы, опять становятся врагами. Он удивился тому, с какой тщательностью и деловитостью немецкие офицеры обсуждают, куда удобнее нанести удары, чтобы причинить максимальный вред России и её гражданам. Особенно цинично это звучит на фоне заявлений Шольца о неучастии Германии в конфликте, подчеркнул Медведев.

Российский политик также указал, что реагировать на такое очень сложно, соблюдая дипломатическую этику. Впрочем, жёстких выражений наш бывший президент, кажется, никогда не стеснялся. Вот и сейчас он вспомнил по случаю стихотворение Константина Симонова, написанное им в 1942 году, отметив, что лучше, чем поэт, не скажешь. Тем более, что стих носит красноречивое название «Убей его!».

Так хотел он, его вина, —
Пусть горит его дом, а не твой,
И пускай не твоя жена,
А его пусть будет вдовой.

Процитировав строки стихотворения, Медведев закончил свой пост лозунгом времён Великой Отечественной войны: «Смерть немецко-фашистским оккупантам!»

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Медведев заявил, что немцы снова превратились в заклятых врагов России
01 марта 2024, 15:25

Фото: kremlin.ru

Извечные противники России немцы вновь превратились в наших заклятых врагов, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора высшего немецкого военного руководства, на которой обсуждалась передача Украине ракет Taurus для атаки на Крымский мост.

«Посмотрите, с какой тщательностью и в каких деталях фрицы обсуждают удары по нашей территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирают объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред нашей Родине и нашим людям», — подчеркнул Медведев.

По его словам немцы, которые всегда оставались противниками России, вновь превратились в наших заклятых врагов.

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Захарова: Современное руководство ФРГ ссылается на опыт Третьего рейха
01 марта 2024, 15:07

Фото: iStock/iDymax

Современное руководство Германии ссылается на опыт Третьего рейха, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее российская журналистка Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которое немецкое военное руководство обсуждает план ударов по Крымскому мосту.

«Я тут вчиталась! Вы только подумайте, современное немецкое руководство ссылается на опыт Третьего рейха! Да они вообще уже осатанели!», — прокомментировала случившееся Захарова.

На опубликованной Симоньян аудиозаписи также можно услышать, как руководство ФРГ обсуждают коллег из США и Великобритании. По их словам, они давно напрямую участвуют в конфликте на Украине.

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#германия
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#мид рф
#мария захарова
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Песков: проект договора с Украиной 2022 года устарел
01 марта 2024, 14:53

Фото: сайт Кремля

Кремль не хочет публиковать проект текста мирного соглашения России и Украины 2022 года, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать публикацию The Wall Street Journal, в которой был представлен проект мирного договора.
Ранее «Радио 1» сообщало, что СМИ раскрыли условия для мирного завершения конфликта, на которых остановились стороны, однако документ так и не был подписан ввиду выхода Украины из переговоров.

«Единственное, что я могу сказать - это то, что в марте 2022 года были одни условия на земле, сегодня другие условия и другой, собственно, юридический статус территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в конституции нашей страны», - сказал Песков.

Песков также отметил, что согласованный текст был, однако Кремль не хотел бы его публиковать. Данные устарели, а украинская сторона прекратила переговоры по указанию Великобритании, заключил пресс-секретарь президента России.

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Канада заявила о готовности отправить военных на Украину
Toronto Star: Канада может отправить военных для обучения военных ВСУ
01 марта 2024, 14:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канада готова отправить военных на Украину, но не для участия в боевых действиях, а для обучения украинских военных. Об этом заявил глава Минобороны страны Билл Блэр, его слова приводит Toronto Star.
«Ограниченный контингент канадцев мог бы обучать украинских солдат в Украине вдали от линии фронта», — заявил Блэр.

При этом издание напоминает, что на прошлых выходных Канада и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности, в рамках которого Оттава может проводить учебную деятельность на Украине, когда на то будут благоприятные условия.

На днях Блэр также заявлял, что Канада не будет отправлять боевые части своих войск на Украину, однако продолжит оказывать военную помощь.

Напомним, Макрон, выступая на конференции в Париже, заявил, что европейские страны обсуждают вопрос об отправке на поля специальной военной операции на Украине военнослужащих из стран Европы и Североатлантического альянса. Шольц же, в ответ на это выступление Макрона, напомнил французскому лидеру, что между странами Европы существуют определённые договорённости, и их военнослужащие никогда официальное не отправятся на Украину.

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