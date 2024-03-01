Шольц объяснил свой отказ передавать Taurus Украине

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Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, так как они могут поражать цели в Москве. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«У (ракеты. — ред.) Taurus дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве», — сказал он на встрече с жителями Дрездена.
По его словам, для контроля над использованием дальнобойных ракет Taurus необходимо будет отправить на Украину немецких военных, однако Шольц подчеркнул, что такое развитие событие полностью исключено.
«Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», — заключил Шольц.
Накануне Шольц уже заявлял, что Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus. Он также строго подчеркнул, что это решение — окончательное.
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Элина Позднякова