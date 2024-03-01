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Шольц объяснил свой отказ передавать Taurus Украине

Шольц: Taurus может бить по целям в Москве
01 марта 2024, 10:22
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Германия не станет передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus, так как они могут поражать цели в Москве. Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«У (ракеты. — ред.) Taurus дальнобойность 500 километров, и если ее неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве», — сказал он на встрече с жителями Дрездена.

По его словам, для контроля над использованием дальнобойных ракет Taurus необходимо будет отправить на Украину немецких военных, однако Шольц подчеркнул, что такое развитие событие полностью исключено.


«Я выражаюсь со всей дипломатической абстрактностью: другие тоже позаботились, чтобы точно знать, что и где приземляется», — заключил Шольц.

Накануне Шольц уже заявлял, что Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus. Он также строго подчеркнул, что это решение — окончательное.

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#развитие
#ракеты
#шольц
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Politico: Слова Макрона об отправке войск на Украину только навредили Киеву
01 марта 2024, 09:26

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о возможной отправке войск НАТО на Украине, пытался консолидировать усилия Запада по поддержке Украины. Однако на деле его слова только навредили Киеву.
Как сообщает издание Politico, ссылаясь на неназванных французских политиков, Макрон в своём воинственном выступлении также рассчитывал послать России «сильный стратегический сигнал». Однако автор материала пишет, что планы французского лидера своими высказываниями дать «твёрдое предупреждение Кремлю» потерпели полный крах, а по сути — привели к противоположному результату.

В публикации подчёркивается, что слова французского президента и последовавшая затем реакция его союзников, напротив, обнажили раскол и разногласия в стане западных политиков по поводу дальнейшей поддержки Украины. В заключение автор статьи отметил, что на Западе и так уже появились сомнения в оправданности дальнейшей помощи Киеву и возможности его победы, а слова Макрона о необходимости направить туда солдат могут ещё больше подорвать его поддержку.

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#предупреждение
#макрон
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#нато
#украина
#киев
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Литва запретила высадку пассажиров из поездов, следующих в Калининград
01 марта 2024, 08:41

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Для россиян будет закрыт еще один маршрут въезда в Евросоюз, так как литовские власти запретили посадку и высадку пассажиров в стране. Об этом заявил журналистам начальник Службы охраны госграницы при МВД Литвы Рустамас Любаевас.
С первого марта соответствующий закон вступит в законную силу. Теперь россияне, следовавшие поездом Москва-Калининград не смогут совершить высадку или посадку в Литве. Власти страны заявили, что якобы россияне ранее пользовались техническими остановками для проверки виз и сходили с поездов.

Кабинет министр рассмотрел запрет 21 февраля.

Ранее сообщалось, что Литва намерена оградить свою территории от Белоруссии посредством забора. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#запрет
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#литва
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Франция и Германия испугались конфискации активов России в пользу Украины
Bloomberg: Ответ РФ на конфискацию активов пугает Францию, Германию и ЕЦБ
01 марта 2024, 08:31

Фото: istock / Zerbor

Европейский центральный банк, Германия и Франция выразили опасения по поводу конфискации замороженных активов России. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, опасность для государств Запада заключается в создании прецедента, который подтолкнет другие страны избегать хранения резервов в западных валютах.

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр отметил, что у Европы нет правовых оснований для ареста замороженных активов РФ, поэтому странам необходимо прорабатывать этот вопрос.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам Евросоюза обсудить дальнейшие действия с российскими замороженными активами. Как утверждает Ляйен, прибыль от них нужно потратить на закупку вооружений для Киева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Стало известно об истинном отношении Шольца к Украине
Аналитик Хоффманн: Шольц не передаёт ВСУ ракеты Taurus из-за отсутствия доверия
01 марта 2024, 08:09

Фото: istock / vadimrysev

Канцлер Германии Олаф Шольц в вопросе поставок Украине немецких ракет Taurus скрывает свое недоверие к Киеву и оправдывается техническими нюансами. Об этом заявил эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в материале издания Focus.

«Отказ в поставке невозможно объяснить техническими характеристиками крылатых ракет Taurus и их эксплуатацией. Настоящая проблема заключается в отсутствии доверия федерального канцлера к Украине», — отметил специалист.
При этом Хоффманн допустил, что немецкий канцлер опасается, что Киев в случае получения ракет может использовать их так, что ему не понравится..

Ранее сообщалось, что США готовят новое оружие для «следующей большой войны». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#эксперт
#киев
#шольц
#олаф шольц
#украина
#ракета
#вооружение
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Сенатор Пушков резко ответил Остину на его слова о возможной войне с РФ
Пушков: Глава Пентагона Остин не понимает своих слов, говоря о войне с РФ
01 марта 2024, 08:03

Фото: istockphoto/icholakov

Глава Пентагона Ллойд Дж. Остин не до конца понимает, о чём говорит, когда допускает военное столкновение НАТО с Россией. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
Выступая на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, американский генерал сказал, что в случае поражения Киева НАТО произойдёт столкновение России и НАТО. В своём телеграм-канале Пушков упоминает статью в немецком журнале Spiegel, автор которой задаётся вопросом, действительно ли украинский конфликт является «нашим конфликтом» и как далеко Запад готов зайти, поддерживая киевский режим.

По мнению сенатора, европейские и заокеанские политики всё чаще начинают задумываться о последствиях возможного военного конфликта с Россией. Однако это не относится ни к часто меняющимся агрессивным британским военным министрам, ни к Макрону с его якобы продуманными заявлениями, ни к Остину, отметил он.

«Похоже, эти политики не вполне понимают, что именно они произносят», — заключил Алексей Пушков.

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#режим
#нато
#запад
#пушков
#украина
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Комментируя слова главы Пентагона, Захарова указала на настоящего агрессора
Захарова назвала безумием слова главы Пентагона о вероятности войны РФ с НАТО
01 марта 2024, 07:03

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Слова главы Пентагона США Ллойда Остина о прямом столкновении России и НАТО в случае поражения Украины безумны. Теперь всем понятно, что агрессором является Вашингтон. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — пишет Захарова .
До этого министра обороны Штатов, Ллойд Остин, заявил, что «поражение Украины грозило бы прямым военным конфликтом между Россией и НАТО».

Ранее в Москве неоднократно заявляли, что РФ, совместно с другими государствами, включая КНР, выступает против гонки вооружений в космосе и сохранение его мирных целей. В российском МИД отмечали, что Соединенные Штаты и их союзники предпринимают шаги по размещению вооружений в космосе и использованию космического пространства для ведения боевых действий, не только в целях обороны.

Ранее Захарова высказалась о соглашениях между Украиной и странами Запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
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Экс-спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки даже на личных встречах
Бывший спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки для общения во время встреч
01 марта 2024, 05:25

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден использует шпаргалки даже на небольших частных встречах, заявил бывший спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти в эфире программы Fox Business.
По словам Маккарти, на встречах с лидерами США Байден пользовался телесуфлером. Когда Байден понял, что этого недостаточно, он зачитывал текст вслух. Политик также отметил, что 81-летний президент не смог бы продолжить диалог, если бы тема закончилась.

Заявления Маккарти прозвучали на фоне сообщений портала Axios о том, что Байден использовал блокнот для объяснения своих политических позиций.

Ранее врач Белого дома рассказал, что американский президент страдает от нескольких заболеваний.

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#джозеф байден
#конгресс сша
#здоровье
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Министры финансов G20 не смогли согласовать итоговое заявление по Украине
Министры финансов G20 не согласовали заявление по Украине вследствие разногласий
01 марта 2024, 05:16

Фото: iStock/Bet_Noire

Министры финансов и главы центральных банков стран «Большой двадцатки» (G20) на встрече в Сан-Паулу не смогли договориться о совместном итоговом заявлении из-за разногласий по Украине, сообщает агентство DPA, ссылаясь на источники.
По данным агентства, Бразилия, председательствующая в G20, выпустила собственное заявление. Как принимающая страна она пожелала «исключить геополитические кризисы» и сосредоточиться исключительно на экономической политике.

Ранее отмечалось, что государства-участники G20 разошлись во мнениях относительно конфликтов на Украине и в Израиле.

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#g20
#бразилия
#украина
#конфликт
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Венгрия пожелала отправить деньги Африке вместо Украины
МИД Венгрии Сийярто: Будапешт намеревается отправить $18 млн Чаду, а не Украине
01 марта 2024, 03:53

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Венгрия хочет использовать взнос в размере 18 миллионов долларов, который она ранее внесла в Европейский фонд мира, для укрепления безопасности в Чаде вместо отправки оружия на Украину, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.
Выступая на пресс-конференции, организованной совместно с африканской страной, министр Сийярто заявил, что Будапешт не вкладывал средства из «Европейского фонда мира» в поставки оружия Киеву и что, в соответствии с правилами ЕС, доля Будапешта может быть использована для «других целей», важных для европейской безопасности.

Дипломат объяснил, что Венгрия решила направить 18 миллионов долларов на укрепление безопасности в Чаде, создание нового института по подготовке армейских офицеров и повышения потенциала вооруженных сил африканской страны. Будапешт считает, что «это необходимо для дальнейшего улучшения безопасности и стабильности в Чаде».

Ранее Венгрия выступила против того, чтобы Урсула фон дер Ляйен переизбиралась на пост главы Еврокомиссии.

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#венгрия
#украина
#ес
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