Появились подробности о состоянии Фицо после покушения

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо идёт на поправку после покушения. Об этом рассказал вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк в рамках пресс-конференции.
«Состояние здоровья премьера улучшается», — сказал Калиняк.
Он также надеется, что Фицо после покушения восстановится быстрее, чем это ожидается. По словам Калиняка, премьер Словакии сейчас долечивается в домашних условиях. Из больницы его выписали в конце мая.
Ранее сообщалось, что дома, куда словацкого премьера выписали после двух недель пребывания в больнице, Фицо обслуживает себя сам, но передвигается пока на костылях. Покушение на него произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвёл пять выстрелов в упор.
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Элина Позднякова