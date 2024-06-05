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Появились подробности о состоянии Фицо после покушения

Вице-премьер Калиняк: состояние здоровья Фицо улучшается
05 июня 2024, 15:58
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо идёт на поправку после покушения. Об этом рассказал вице-премьер, министр обороны республики Роберт Калиняк в рамках пресс-конференции.
«Состояние здоровья премьера улучшается», — сказал Калиняк.

Он также надеется, что Фицо после покушения восстановится быстрее, чем это ожидается. По словам Калиняка, премьер Словакии сейчас долечивается в домашних условиях. Из больницы его выписали в конце мая.



Ранее сообщалось, что дома, куда словацкого премьера выписали после двух недель пребывания в больнице, Фицо обслуживает себя сам, но передвигается пока на костылях. Покушение на него произошло 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший произвёл пять выстрелов в упор.

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Россия не собирается бить по странам НАТО, но может передумать
Картаполов: Россия не собирается бить по странам НАТО, но всё может измениться
05 июня 2024, 17:09

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Россия отслеживает поставки странами Запада вооружения Украине, и эти действия не останутся без ответа, который станет неожиданным и чувствительным. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Его слова передаёт «Дума.ТВ».
Он напомнил, что более 10 стран разрешили Киеву наносить удары своим оружием по территории России.

«Мы должны постоянно отслеживать любые виды оружия, которые на Украине есть, и то оружие, которое они собираются применять. Безусловно, мы пока не будем наносить удары по странам НАТО, которые принимают подобные решения, но они должны помнить, что все может и поменяться», — заявил Картаполов.

Он подчеркнул, что Россия не оставит без ответа агрессивные действия стран Запада. Однако Картаполов уточнил, что Москва не станет анонсировать свои ответные действия. Они должны стать неожиданными и очень чувствительными, отметил депутат.

Картаполов при этом добавил, что российские системы ПВО готовы к применению Украиной «ATACMS», ракет воздушного базирования типа «Storm Shadow» и «SCALP EG».

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Temps: В Швейцарии сочли приглашение России на саммит по Украине бесполезным
05 июня 2024, 16:38

Фото: istockphoto/william87

Швейцарские дипломаты сочли, что приглашать Россию на мирную конференцию по Украине бесполезно. Киев же изначально был против этого.
Об этом сообщила швейцарская газета Temps. В публикации указано, что Россия ещё в январе заявила о своём неприятии предстоящего саммита, утверждая, что «Швейцария утратила свою нейтральность». Отмечается, что Берн был готов включить Москву в состав участников конференции, хотя Киев был в любом случае не готов к этому.

Приглашение России к участию во встрече, намеченной на 15-16 июня, стало предметом длительных обсуждений. В конце концов Федеральный совет решил не направлять приглашение Владимиру Путину. Дипломаты решили, что это не принесёт никакой пользы, указано в публикации.

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#саммит
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Германия готовится к войне
Писториус: ФРГ к 2029 году надо подготовиться к возможной войне
05 июня 2024, 16:31

Фото: iStock/photosvit

Германии необходимо подготовиться к войне к 2029 году. Такое заявление сделал министр обороны страны Борис Писториус. Его слова приводит издание Focus.
«Мы должны быть к 2029 году способны воевать. Три темы при этом имеют центральное значение — кадры, техника и финансы», — заяви Писториус.

По его словам, в стране необходимо вернуть воинскую повинность. В этом случае, по его мнению, удастся повысить боеспособность армии ФРГ.

Министр обороны Германии отметил, что Россия уже перешла на военную экономику и активно вооружается. Писториус также выступил за продолжение оказания военной помощи Украине, подчеркнув, что российская победа обойдётся Германии дороже, чем нынешняя поддержка Украины.

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Лавров: В планах России дополнительная поставка военной продукции в Буркина-Фасо
05 июня 2024, 16:27

Фото: сайт Кремля

Россия дополнительно поставит в Буркина-Фасо продукцию военного назначения для укрепления обороноспособности страны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре глава российского МИД отметил, что страны продолжат развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Будут осуществляться дополнительные военные поставки для повышения обороноспособности африканского государства и создания возможности подавления остатков террористических группировок.

Сергей Лавров также добавил, что в Буркина-Фасо будет расти число российских военных инструкторов. Также глава российского внешнеполитического ведомства указал, что параллельно продолжается обучение военных и правоохранителей из африканской страны в России. Министр подчеркнул, что этот вид партнёрства между двумя странами активно развивается.

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#поставки
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Политолог Мезюхо обвинил США в желании зарабатывать на российских активах
05 июня 2024, 16:15

Фото: iStock/donfiore

Политолог Иван Мезюхо заявил, что США намерены преступным образом зарабатывать за счёт активов России.
«С одной стороны, они отнимают деньги у России самым преступным способом, а с другой стороны — выдают эти деньги своей марионетке в качестве кредита, а не просто так, в качестве помощи. То есть речь идёт о том, что США намерены зарабатывать на российских активах», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.

При этом в самих Штатах обстановка накалена до предела из-за политических решений руководства страны. Об этом заявил политолог Юрий Светов.

«Раскол между сторонниками демократов и республиканцев достиг небывалого накала. Кандидата от республиканцев Трампа готовы посадить в тюрьму, чем глубоко недовольны члены его партии. Они утверждают, что это политический процесс. С другой стороны, начался суд над сыном президента США Джо Байдена, и демократы тоже не в восторге от этого», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Ранее сообщалось, что по результатам интервью с более чем 45 осведомленными политическими деятелями, статус и уровень вовлеченности американского президента Джо Байдена за закрытыми дверями меняется и показывает признаки ухудшения.

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#сша
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#активы
#политика
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Опрос: Половина украинцев считают, что Зеленский не сдержал большинство обещаний
05 июня 2024, 16:11

Фото: сайт Кремля

Половина опрошенных украинцев считают, что президент Зеленский не выполнил большинство своих предвыборных обещаний. Такие данные получили в результате опроса, специалисты Киевского института социологии.
Из них 50% считают, что Зеленский не справился из-за коррумпированности окружения. Ещё 32% видят причину этого в недостатке компетентности среди членов команды президента.

Украинское издание «Страна.ua» среди невыполненных обещаний Зеленского перечислила его намерение прекратить боевые действия, чтобы солдаты ВСУ больше не погибали, готовность потерять популярность, рейтинги и даже саму должность ради «наступления мира». Также он заявлял, что нельзя делить страну на «правильных» и «неправильных», а также на «больших» и «меньших».

Срок полномочий Зеленского официально истёк 20 мая. Сам он неоднократно заявлял, что выборы могут пройти только после завершения боевых действий.

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#зеленский
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#президент
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Нетаньяху заявил о готовности ЦАХАЛ к «мощным» действиям против «Хезболлы»
Нетаньяху сообщил о готовности армии к «мощным» действиям против «Хезболлы»
05 июня 2024, 16:01

Фото: iStock/barbaraaaa

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия обороны ЦАХАЛ готова к «мощным» действиям против ливанского движения «Хезболлах» на северном фронте. Об этом он заявил в ходе поездки в город Кирьят-Шмона около границы с Ливаном.
Он подчеркнул, что в начале конфликта говорил о восстановлении безопасности на южной и северной границах. Израильские войска идут к этому, находясь в положении боевой готовности для совершения мощных действий на северном фронте.

Отмечается, что в течение последних дней бойцы «Хезболлах» увеличили интенсивность запуска ракет и беспилотников по северным регионам Израиля. В этих местах сирены воздушной тревоги звучат примерно каждый несколько часов.

Накануне начальник генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил о приближении момента принятия решения по действиям на северном фронте. Он также заявлял, что армия готова к наступлению.

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#цахал
#конфликт
#биньямин нетаньяху
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Нарышкина переизбрали главой Российского исторического общества ещё на три года
05 июня 2024, 15:59

Фото: сайт Кремля

Директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина переизбрали на должность председателя Российского исторического общества ещё на три года. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее решение было принято общим собранием общества, которое состоялось в Президентской библиотеке. Нарышкин выразил благодарность за их доверие.

Напомним, что Российское историческое общество было воссоздано в 2012 году. С этого момента его возглавляет Нарышкин. Целью общества является совместная работа населения, государства, учёных и любителей истории над формированием общероссийской исторической культуры.

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#сергей нарышкин
#общество
#история
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Делегация движения «Талибан»* прибыла в Петербург на ПМЭФ
05 июня 2024, 15:49

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Делегация движения «Талибан»* прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Афганистана в Москве.
Отмечается, что делегацию возглавляет министр труда Афганистана, его также сопровождают несколько человек.


Ранее появилась информация, якобы талибы отказались от участия в ПМЭФ. Однако в МИД России опровергли эти сведения.

Ранее ведомство вместе с Минюстом предложило президенту России Владимиру Путину «Талибана» статус запрещенной организации. По словам спецпредставителя президента России по Афганистану и директора второго департамента Азии МИД Замира Кабулова, без принятия такого решения преждевременно говорить о признании Россией новых властей Афганистана.

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*запрещённая в России террористическая организация
#пмэф
#россия
#политика
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