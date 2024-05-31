Стало известно о состоянии пережившего покушения премьера Словакии Фицо

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
В больнице, в которой проходил лечение переживший покушение премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщили, что политика перевели домой.
«Позвольте проинформировать вас о том, что господин премьер уже на домашнем лечении», — говорится в сообщении больницы Банска-Бистрицы.
Политик будет продолжаться восстанавливаться у себя дома в Братиславе.
Напомним, 15 мая Роберт Фицо посетил выездное заседание правительства. На выходе из здания на него напал мужчина и произвёл пять выстрелов.
По информации МВД Словакии, нападавший руководствовался политическими мотивами. Он был против решения Фицо прекратить поставки военной помощи Украине. Сейчас подозреваемый находится под стражей.
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Евгения Парфентьева