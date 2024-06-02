МИД Венгрии высказался о покушении на Фицо

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало результатом «кампании ненависти», инициированной его политическими оппонентами, заявил заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
По словам политика, кампанией руководили «либеральные мейнстримные СМИ и либеральные политики».
Кроме того, министр иностранных дел заявил, что призывы к убийству и разжигание ненависти не рассматриваются как часть свободы слова.
Напомним, 15 мая Фицо был ранен в результате стрельбы на выездном заседании правительства Словакии в городе Гандлова. Стрелявший в него писатель Юрай Цинтула был отправлен в СИЗО.
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«Пять выстрелов в премьер-министра в Центральной Европе в начале XXI века. Это безумие. Безумие!» – отметил Сийярто.
Кроме того, министр иностранных дел заявил, что призывы к убийству и разжигание ненависти не рассматриваются как часть свободы слова.
Напомним, 15 мая Фицо был ранен в результате стрельбы на выездном заседании правительства Словакии в городе Гандлова. Стрелявший в него писатель Юрай Цинтула был отправлен в СИЗО.
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Александр Климов