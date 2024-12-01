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Новый центр подготовки НАТО в Норвегии будет обучать морской десант Североатлантического альянса в Арктике. Подробности работы центра сообщил The Barents Observer со ссылкой на министра обороны Норвегии Бьорна Арилда Грама.
Военный объект расположен в заполярной коммуне Серрейса. Там проходят обучение сотни военнослужащих из США, Великобритании и Нидерландов.
Ранее сенатор Швейцарии от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа высказался о возможности вступления страны в НАТО. Он отверг присоединение Швейцарии к альянсу и подчеркнул, что парламент страны никогда не примет его.
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«Мы должны тренироваться вместе, чтобы защитить Норвегию, Северный регион и НАТО в условиях кризиса и войны. В совокупности регион становится важной и благоприятной ареной для подготовки союзников», – отметил глава минобороны.
Ранее сенатор Швейцарии от крупнейшей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (ДСЦ) Мауро Поджиа высказался о возможности вступления страны в НАТО. Он отверг присоединение Швейцарии к альянсу и подчеркнул, что парламент страны никогда не примет его.
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Александр Климов