Появились потробности того, как финансировали теракт в «Крокусе»

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В организации теракта участвовали граждане целого ряда стран, а финансирование проходилo с испoльзованием различных инструментов, в том числе криптовалюты. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Он отметил, что следственные мероприятия еще не закончились. Однако уже известно, что финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с помощью разных инструментов, в том числе криптовалюты. По словам Чиханчина, теракт был хорошо продуман. Для его реализации использовалась международная пособническая сеть. Исполнители теракта были обеспечены всем: финансированием, оружием, транспортом, боеприпасами. Все их действия четко координировались кураторами.
Ранее он заявлял, что многие страны готовы помочь РФ в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Они заинтересованы в том, чтобы терроризм не развивался.
Напомним, что вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались четверо вооруженных террориста, которые стреляли по людям в упор. Спустя некоторое время они подожги концертный зал. Стрельба произошла перед началом концерта российской музыкальной группы «Пикник».
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