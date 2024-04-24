В ФБР опасаются теракта в США, как в «Крокусе»

Фото: istock / Tero Vesalainen
Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй заявил, что США обеспокоены риском проведения теракта, похожего на атаку на «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает NBC.
Рэй отметил, что вероятность террористической атаки в США с момента начала военной операции Израиля против Палестины серьезно растет. Как утверждает директор ФБР, в настоящий момент риск остается высоким, особенно со стороны одиночных и малых групп экстремистов.
Стоит отметить, что вероятность теракта в Америке в течение последнего десятилетия рассматривалась разведчиками как крайне низкая.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. В результате теракта погибло 145 человек.
Ранее сообщалось, что главы МИД стран G7 отказались признать причастность Украины к теракту в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Герой РФ рассказал подробности конфликта с мигрантом
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма
Стала известна судьба расправившейся с Дугиной украинки
Стоит отметить, что вероятность теракта в Америке в течение последнего десятилетия рассматривалась разведчиками как крайне низкая.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. В результате теракта погибло 145 человек.
Ранее сообщалось, что главы МИД стран G7 отказались признать причастность Украины к теракту в «Крокусе». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Герой РФ рассказал подробности конфликта с мигрантом
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма
Стала известна судьба расправившейся с Дугиной украинки
Алина Юрчак