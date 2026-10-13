Появились сведения о быстром насыщении войск НАТО дешевым вооружением
Страны НАТО лавинообразно оснащают свои войска дешевым наступательным вооружением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад фонда «Росконгресса» «Масштабируемость и доступность: новый подход к милитаризации НАТО и союзников».
Авторы документа проанализировали планы закупок вооружений США и международную выставку Eurosatory 2026 в Париже. Они пришли к выводу, что страны-участницы альянса меняют военно-техническую стратегию: вместо дорогих и высокотехнологичных средств поражения ставка делается на упрощение комплектующих, использование гражданских технологий и изделий двойного назначения.
Такой подход снижает стоимость продукции и ускоряет её выпуск. В перспективе это позволит быстро наращивать объёмы производства и насыщать войска наступательным вооружением большой дальности наземного, морского и воздушного базирования.
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