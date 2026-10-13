Школьница «ожила» в гробу на собственных похоронах и шокировала всю семью
В Гватемале «умершая» школьница очнулась в гробу во время церемонии прощания с ней
В Гватемале «умершая» школьница по имени Юлейди Икшкотояк очнулась в гробу во время церемонии прощания с ней. Об этом передает Knal 4 со ссылкой на родителей подростка.
Инцидент произошёл в деревне Эль-Хокоте муниципалитета Сакапулас департамента Киче. Утром 17-летняя Юлейди потеряла сознание дома. Отец повёз её в больницу. По дороге он заметил, что дочь перестала дышать. Когда мужчина понял, что у неё исчез пульс, то счел девушку погибшей, обратился в похоронное бюро и организовал перевозку тела назад в деревню. В больницу Юлейди так и не попала.
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В деревне у дома несовершеннолетней собрались родственники, друзья, члены церкви и помощник местного старейшины. Когда гроб внесли в дом и установили для прощания, школьница очнулась. Мать Лесбия де Риос рассказала журналистам, что это случилось, когда она плакала над телом Юлейди. Через окошко в крышке гроба женщина увидела, как дочь начала двигаться, просыпаться, а затем поднялась.
Отец «ожившей» девушки назвал произошедшее чудом и призвал молодых людей обращаться к Богу, верить в него и ежедневно молиться. Сама Юлейди, комментируя инцидент, рассказала, что перед потерей сознания почувствовала сильную боль и тяжесть в груди.