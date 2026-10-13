Школьница «ожила» в гробу на собственных похоронах и шокировала всю семью

13 октября 2026, 02:03

В Гватемале «умершая» школьница очнулась в гробу во время церемонии прощания с ней

Фото: iStock/AnnaStills

В Гватемале «умершая» школьница по имени Юлейди Икшкотояк очнулась в гробу во время церемонии прощания с ней. Об этом передает Knal 4 со ссылкой на родителей подростка.





Инцидент произошёл в деревне Эль-Хокоте муниципалитета Сакапулас департамента Киче. Утром 17-летняя Юлейди потеряла сознание дома. Отец повёз её в больницу. По дороге он заметил, что дочь перестала дышать. Когда мужчина понял, что у неё исчез пульс, то счел девушку погибшей, обратился в похоронное бюро и организовал перевозку тела назад в деревню. В больницу Юлейди так и не попала.



