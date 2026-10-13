Три турецких самолётаа, летевшие в Москву, развернулись и сели в Стамбуле
Три пассажирских самолёта, направлявшихся из Турции в Москву, развернулись в воздухе и совершили посадку в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
Речь идёт о рейсах, которые минувшим вечером вылетели из Измира, Антальи и Стамбула в московский аэропорт Внуково. Над территорией Литвы они изменили курс и повернули обратно. Причиной стали действовавшие в тот момент в московском аэропорту ограничения, которые были введены для обеспечения безопасности полетов. Время повторного вылета рейсов в столицу пока неизвестно.
Ранее «Радио 1» передавало, что российская пенсионерка из Екатеринбурга взыскала с обманувшего её сантехника 211 тысяч рублей. Иск пострадавшей помогли составить сотрудники Роспотребнадзора. Подробности читайте в нашем материале.
Читайте также: