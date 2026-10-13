Три турецких самолётаа, летевшие в Москву, развернулись и сели в Стамбуле

13 октября 2026, 02:42

Фото: iStock/Dushlik

Три пассажирских самолёта, направлявшихся из Турции в Москву, развернулись в воздухе и совершили посадку в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.