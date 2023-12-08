Появилось видео, где Путин объявил о своем выдвижении на новый президентский срок

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин объявил о своем решении баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Об этом в неформальной беседе он сообщил герою ДНР Артёму Жоге церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
Спикер парламента ДНР подполковник Артем Жога заявил, что мы очень рады, что президент услышал нашу просьбу о выдвижении, вся Россия его поддерживает. Об этом Жога сообщил журналистам после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества.
По словам героя ДНР, можно считать, что предвыборная кампания российского лидера уже началась.
Партия «Единая Россия» поддержала решение Владимира Путина баллотироваться на пост президента РФ в 2024, пообещав сделать всё для его победы. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов. По его словам, Путин объединяет российский многонациональный и многоконфессиональный народ в тяжелый период для страны, с целью укрепления суверенитета и обороноспособности России.
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По словам героя ДНР, можно считать, что предвыборная кампания российского лидера уже началась.
Партия «Единая Россия» поддержала решение Владимира Путина баллотироваться на пост президента РФ в 2024, пообещав сделать всё для его победы. Такое заявление сделал вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов. По его словам, Путин объединяет российский многонациональный и многоконфессиональный народ в тяжелый период для страны, с целью укрепления суверенитета и обороноспособности России.
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Элина Позднякова