Появилось видео из онкоцентра в Йемене, по которому ударили американские ракеты

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Появилось видео из онкоцентра в Йемене, который был атакован США. Эксклюзивный репортаж снял корреспондент RT Стив Суини.
В телеэфире RT журналист продемонстрировал обломок одной из американских ракет, которые разрушили больницу. На нем можно разглядеть маркировку завода, который выпустил вооружение.
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«США нанесли три удара по этому региону за несколько часов до того, как туда приехала съемочная команда», — отмечает издание.Читайте также:
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Данил Пономарев