Появилось видео из онкоцентра в Йемене, по которому ударили американские ракеты

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что введенные президентом США Дональдом Трампом торговые пошлины не повлияют напрямую на курс валют в России, так как рубль зависит не от котировок на биржах, а от решений ЦБ. При этом для глобальных рынков он оценил решение американского лидера как способное создать дополнительную турбулентность.