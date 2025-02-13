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Атомный авианосец ВМС США Harry S. Truman столкнулся с торговым судном в Средиземном море

В Средиземном море авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» налетел на торговое судно
Фото: istockphoto/DigtialStorm

Фото: istockphoto/DigtialStorm

Атомный авианосец Военно-морских сил США класса «Нимиц» Harry S. Truman столкнулся с гражданским торговым судном Besiktas-M. Инцидент произошёл в районе египетского Порт-Саида в Средиземном море.


Сообщение об этом появилось на сайте американского Шестого флота. Уточняется, что столкновение произошло во время выполнения военным кораблём операции в морской акватории неподалёку от побережья Египта. Суда двигались на малой скорости, что помогло избежать полноценной морской катастрофы.

О получении каких-либо пробоин, которые могли бы привести к значительной течи и затоплению авианосца, не сообщается. Состояние небольшого турецкого торгового судна никого не волнует, поэтому в сообщении военно-морского командования о нём нет ни слова.

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#флот
«Вместо помощи получила снотворное»: В МВД сообщили о смерти пациентки после липосакции
В Санкт-Петербурге пациентка умерла после операций по липосакции: подробности
13 февраля 2025, 21:24

Фото: istockphoto/ronstik

В Санкт-Петербурге допросили бывшего юриста клиники, в которой 47-летняя пациентка умерла после нескольких операций по липосакции. Женщина рассказала, что, очнувшись от наркоза, пациентка сильно кричала, но вместо помощи ей дали снотворное.
О подробностях, вскрывшихся в ходе расследования громкого уголовного дела рассказало издание KP.RU. Информацию о том, что происходило с пациенткой, юрист видела в общем чате, в котором сотрудники клиники передавали сведения о пациентах. Операция была проведена 6 сентября 2023 года, подготовка к ней началась в 9 утра, а последние манипуляции закончены в 19.30.

Штатный психолог клиники сообщала о высоком уровне тревожности пациентки. После наркоза женщина жаловалась на нехватку воздуха. Ее состояние обсуждали все сотрудники клиники. На следующий день они ели роллы, купленные одним из сотрудников, и продолжали обсуждать пациентку и операцию.

«Я сначала подумала, что все обсуждают другую пациентку. Буквально за две недели до Анны другая клиентка после операции очнулась ослепшая», — рассказала юрист.

Главного врача 7 сентября в клинике не было, она появилась только утром 8 сентября. Пациентка уже была в таком состоянии, что кричала. Со слов сотрудников, пациентка кричала, «как раненый дельфин». У нее началась очередная паническая атака. Причем эти крики слышал абсолютно весь персонал.

«Пациентка сама понимала, что ей нужна медицинская помощь. Вместо этого она получила снотворное», — сообщила допрашиваемая.

Когда было принято решение перевезти женщину в государственную больницу, она находилась без сознания и умерла в медицинском учреждении через несколько часов. Самое ужасное, что медики частной клиники ранее сами говорили пациентку согласиться на серию операций в один день, убедив её, что «так будет дешевле». Ценой экономии стала жизнь женщины.

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В Подмосковье мужчина с оружием напал на служительниц церкви и украл пожертвования прихожан
В Климовске вооруженный мужчина напал на служительниц церкви
13 февраля 2025, 18:47

Фото: iStock/Paul Gorvett

Неизвестный вооружённый мужчина напал на двух служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что злоумышленник ударил женщин по голове, после чего украл порядка трёх тысяч рублей из ящика для пожертвований. Затем он разбил защитное стекло на иконе и разорвал плакаты с изображениями храмов и святых.

Полицейским удалось оперативно вычислить преступника по горячим следам и задержать его. Им оказался 35-летний уроженец Свердловской области Олег Т.

Ранее он уже был судим по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью в уголовного праве России.

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#избиение
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#вандализм
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«Ликвидированы»: Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Пскове
13 февраля 2025, 17:45

Фото: istockphoto/Zbynek Pospisil

Сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности РФ предотвратили совершение террористического акта в Пскове. Там группа исламистов планировала взорвать железнодорожный вокзал.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства. В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены исполнители террористического акта. Они собирались заложить самодельные взрывные устройства (СВУ) в здании вокзала, залах ожидания и у билетных касс. Во время операции по задержанию экстремисты оказали сопротивление и были уничтожены ответным огнём.

Установлено, что все радикалы — граждане Центральной Азии, действовавшие по указанию находящегося за границей эмиссара. После теракта они должны были уехать на Ближний Восток. Взрыв, пожар и разрушения должны был вызвать панику у граждан.
Представители спецслужбы сообщили, что экстремисты провели разведку и приобрели компоненты для изготовления взрывного устройства.

«В ходе следственных действий по месту проживания террористов обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части СВУ», — сообщили российские силовики.

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#фсб
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#боеприпасы
#операции
#псковская область
#вокзал
#теракт
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Генконсульство РФ уточняет наличие россиян среди пострадавших во время теракта в Мюнхене
Генконсульство РФ уточняет наличие россиян среди пострадавших в Мюнхене
13 февраля 2025, 17:20

Фото: istockphoto/sibway

Генеральное консульство РФ в Германии проверит, были ли граждане России среди пострадавших при совершении террористического акта в Мюнхене. Напомним, там водитель в центре города на полной скорости влетел на своём автомобиле в толпу демонстрантов.
Об этом представители российского дипломатического представительства сообщили в своём официальном телеграм-канале. Инцидент произошёл сегодня, 13 февраля, около 10 часов утра. Неизвестный на своей машине Mini Cooper врезался в группу людей, вышедших на профсоюзную демонстрацию на площади Штигльмайерплац. Перед этим он обогнал сопровождавшую участников акции полицейскую машину и умышленно разогнался ещё больше. По предварительным данным, пострадали не менее 20 человек.

«Уточняем наличие среди пострадавших граждан России», — отмечается в публикации генконсульства РФ.

По словам мэра города Дитер Райтера, сегодня «чёрный день» для Мюнхена. Позже выяснилось, что за рулём находился 24-летний афганец, просивший в Германии убежища. Он хорошо известен полиции, так как неоднократно задерживался за кражи из магазинов и наркотики. Тем не менее, по словам начальника пожарно-спасательного управления Мюнхена, это «обычное дорожно-транспортное происшествие». С такой оценкой не согласился премьер-министр земли Бавария, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер, который назвал произошедшее нападением.

«Это не первый случай, и кто знает, что еще произойдет», — добавил политик, намекая на бездействие полицейских, давно знавших преступника, но не сумевших ему помешать.

В российском генеральном консульстве призвали сограждан в свете последних событий соблюдать особую осторожность в местах большого скопления людей.

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«Прострелили голову и выбросили в мусорный бак»: в Волжском спасают израненную собаку
Волонтер рассказала о спасении собаки, которой прострелили голову и выбросили
13 февраля 2025, 15:38

Фото: istockphoto/SomeSense

Волонтер Анна из города Волжский в Волгоградской области рассказала о спасении собаки, которой прострелили голову и выбросили в мусорный бак. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что животное выкинули отец на пару с сыном школьного возраста.
«Я эту собачку вытащила, отвезла в клинику, сразу обнаружили, что у нее пулевое ранение в голову. Это была не пуля, это был пыж от охотничьего ружья. Сначала думали, что никаких шансов, но собака дышала. Сегодня уже третий день, собака в стабильно тяжелом состоянии. Она пробует кушать, пить, и сегодня мне врач сказал, что даже немножко привставать. Мы очень надеемся, что она выживет», — поделилась волонтер.
Анна добавила, что видеокамеры зафиксировали тех, кто выбросил раненое животное — мужчина и мальчик лет 12. По ее словам, мужчина вытащил раненое животное из багажника, держа за хвост, а после бросил в мусорный контейнер. Затем, отметила девушка, он убрал из багажника картонки, которые там лежали, чтобы собака не запачкала кровью машину.
«А потом мальчик вытащил из этого же багажника рюкзак, надел его, пошел в одну сторону, мужчина поехал в другую сторону. Я так понимаю, что мальчик, наверное, пошел в школу, а папа поехал на работу», — рассказала она.
Волонтер также подчеркнула, что уже обратилась в полицию, однако пока что личности отца и сына не установлены.

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