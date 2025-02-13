Атомный авианосец ВМС США Harry S. Truman столкнулся с торговым судном в Средиземном море

Фото: istockphoto/DigtialStorm
Атомный авианосец Военно-морских сил США класса «Нимиц» Harry S. Truman столкнулся с гражданским торговым судном Besiktas-M. Инцидент произошёл в районе египетского Порт-Саида в Средиземном море.
Сообщение об этом появилось на сайте американского Шестого флота. Уточняется, что столкновение произошло во время выполнения военным кораблём операции в морской акватории неподалёку от побережья Египта. Суда двигались на малой скорости, что помогло избежать полноценной морской катастрофы.
О получении каких-либо пробоин, которые могли бы привести к значительной течи и затоплению авианосца, не сообщается. Состояние небольшого турецкого торгового судна никого не волнует, поэтому в сообщении военно-морского командования о нём нет ни слова.
Читайте также:
Корабли НАТО вошли в Финский залив
Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»
Хуситы атаковали ракетами авианосец США в момент подготовки к удару по Йемену
Александр Бойцов