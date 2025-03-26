«Трамп был в ярости»: раскрыта истинная реакция лидера США на «слив» переписки своих советников

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)
Президент США Дональд Трамп разозлился не из-за утечки информации из чата, где американские чиновники обсуждали нанесение ударов по Йемену, а из-за наличия у его советника по нацбезопасности Майка Уолтца номера главреда журнала The Atlantic. Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники.
«Президент был в ярости из-за того, что Уолтц мог быть таким глупым», — привозит издание слова американского чиновника.
По словам других источников, некоторые представители команды Трампа думают, что именно Уолтц передал информацию главреду The Atlantic. Сам Трамп уже разговаривал с ним на эту тему несколько раз.
По мнению автора статьи, отношения Уолтца с ближайшим окружением главы Белого дома испортились.
«Если дать головам полететь прямо сейчас, это может создать плохой прецедент. Но это не означает, что не наступит день, когда его терпение (Трампа – ред.) иссякнет», — подчеркнул еще один чиновник, знакомый с ситуацией.
Напомним, скандал произошел после информации редактора журнала Atlantic Джеффри Голдберга, которого якобы случайно добавили в групповой чат, где сотрудники администрации президента обсуждали удары йеменским хуситам.
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Элина Позднякова