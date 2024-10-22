TVN: в Польше задержали подозреваемого в поджогах якобы по заказу РФ

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Польские власти задержали человека, подозреваемого в совершении поджогов во Вроцлаве, который, по его словам, действовал по указанию российских спецслужб.
Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN.
Министр также отметил, что это не единичный случай и обвинил Россию в подготовке подобных диверсий по всей Европе.
В ближайшее время МИД Польши примет решение по этой ситуации, добавил министр, намекнув на возможные дипломатические меры в отношении России.
Ранее в Польше уже арестовывали девятерых человек, якобы действовавших по указу России.
Ранее сообщалось, что журналист из Великобритании Грэм Филлипс получил временное убежище в России. Эту информацию подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 21 октября. Она рассказала, что сотрудники миграционной службы ОМВД России «Октябрьский» в Луганской Народной Республике вручили Филлипсу документ о предоставлении временного убежища.
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«Арестованный признался, что российские спецслужбы приказали ему организовать поджоги во Вроцлаве», — заявил Сикорский.
Министр также отметил, что это не единичный случай и обвинил Россию в подготовке подобных диверсий по всей Европе.
В ближайшее время МИД Польши примет решение по этой ситуации, добавил министр, намекнув на возможные дипломатические меры в отношении России.
Ранее в Польше уже арестовывали девятерых человек, якобы действовавших по указу России.
Ранее сообщалось, что журналист из Великобритании Грэм Филлипс получил временное убежище в России. Эту информацию подтвердила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 21 октября. Она рассказала, что сотрудники миграционной службы ОМВД России «Октябрьский» в Луганской Народной Республике вручили Филлипсу документ о предоставлении временного убежища.
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Елена Перлова