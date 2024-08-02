Стало известно о проблемах со здоровьем возвращенного в РФ Селезнева

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Возвращенный на в РФ в рамках обмена заключенными россиянин Роман Селезнев серьезно нуждается в медицинской помощи, так как сильно болен. Об этом рассказал его адвокат Игорь Литвак, его слова передает РИА Новости.
«Рома очень сильно больной, его здоровье становится все хуже, поэтому из-за этой причины его необходимо было отправить домой, чтобы получить нормальное медицинское обслуживание, чтобы он жил дальше», — рассказал Литвак.Других подробностей о состоянии здоровья Селезнева он не привел.
Накануне в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии. Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.
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