США выступили к России с предложением по урегулированию на Украине

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Вашингтон предлагает Москве возврат территорий в Харьковской области Киеву в рамках урегулирования на Украине. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.
«Украина возвращает себе территорию в Харьковской области. (...) Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой», — сказано в документе.
Обозреватели назвали его финальным проектом. При этом США якобы выразили готовность снять с России все санкции и признать де-юре крымский полуостров и де-факто — прочие территории, подконтрольные Москве. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется за Россией в рамках урегулирования. В Госдуме не считают его слова официальной позицией Вашингтона.
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Никита Кротов