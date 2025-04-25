Владимир Зеленский
Киев не сможет вернуть Крым из-за нехватки оружия, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в украинской столице.
«Я согласен с (президентом США Дональдом) Трампом, что на Украине нет достаточного (количества — прим. ред.) оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым», — сказал глава киевского режима.Он добавил, что ВСУ не хватает лишь вооружений, а люди, с его слов, еще есть. Невозможность возвращения Крыма Зеленский признавал в ноябре прошлого года. Политик заявлял, что у республики нет сил, чтобы вернуться к границам 1991 года.
Перед этим в МИД РФ заявили, что Зеленский соврал Трампу о возможности возвращения полуострова путем дипломатии.
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