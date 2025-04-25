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Зеленский раскрыл, почему Киев не вернет Крым

Зеленский: Киеву не хватает оружия для возвращения Крыма
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Киев не сможет вернуть Крым из-за нехватки оружия, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции в украинской столице.
«Я согласен с (президентом США Дональдом) Трампом, что на Украине нет достаточного (количества — прим. ред.) оружия, чтобы оружием вернуть контроль над полуостровом Крым», — сказал глава киевского режима.
Он добавил, что ВСУ не хватает лишь вооружений, а люди, с его слов, еще есть. Невозможность возвращения Крыма Зеленский признавал в ноябре прошлого года. Политик заявлял, что у республики нет сил, чтобы вернуться к границам 1991 года.

Перед этим в МИД РФ заявили, что Зеленский соврал Трампу о возможности возвращения полуострова путем дипломатии.

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Трамп оценил встречу Уиткоффа с Путиным
Reuters: Трамп назвал хорошей встречу Уиткоффа с Путиным
25 апреля 2025, 22:35

Стивен Уиткофф и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Спецпосланник США Стивен Уиткофф провел «хорошую встречу» с президентом России Владимиром Путиным, заявил американский лидер Дональд Трамп.
«У Уиткоффа была хорошая встреча», — цитирует его Reuters.
Путин встретился с Уиткоффом в пятницу, 25 апреля, в Кремле. Переговоры проходили в течение трех часов. В прошлый раз политики встречались 11 апреля в Северной столице.

Российско-американский диалог стартовал 18 февраля в Эр-Рияде Саудовской Аравии. Второй тур консультаций проходил там же 24 марта. Эксперты отмечали, что переговоры проходили в позитивном ключе, а глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что стороны лучше стали слышать друг друга.

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«Террористическое чудовище»: Захарова оценила слова Зеленского о возможности вернуть Крым
Захарова: Зеленский вновь соврал Трампу, заявив о возможности вернуть Крым
25 апреля 2025, 22:19

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Владимир Зеленский вновь обманул президента США Дональда Трампа, заявив о возможности вернуть Крым дипломатическим путем. Об этом заявила дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«Это говорит террористическое чудовище, которое истребляет даже жителей оставшейся части Украины, своих собственных сограждан, тех, кто поверил его словам о мире в ходе предвыборной кампании», — подчеркнула она.
Захарова добавила, что Зеленский уже не первый раз обманывал хозяина Белого дома. В частности, он обещал соблюдать месячный мораторий на удары по объектам энергетики. Кроме того, официальный представитель МИД РФ отметила, что методы главы киевского режима — это насилие, обман и терроризм.

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Киев хочет провести саммит в день похорон папы римского Франциска, пишут СМИ
La Repubblica: Киев хочет провести саммит по Украине в Риме в день похорон папы
25 апреля 2025, 22:01

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Саммит по Украине с участием США, Франции, Великобритании и Италии хочет организовать Киев в день похорон папы римского Франциска в Риме. Об этом со ссылкой на источники пишет издание La Repubblica.
По словам собеседника издания, власти Италии, включая премьера Джорджу Мелони, против этого предложения, поскольку два мероприятия в один день может быть «очень сложным». Имеются в виду возможные логистические трудности, поскольку на похоронах будут кортежи лидеров стран.

По информации журналистов, в день похорон священнослужителя могут пройти переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и двусторонние встречи. По предварительной информации, местные власти могут предоставить место для проведения саммита.

Папа римский Франциск скончался 21 апреля, его похороны пройдут в субботу, 26 апреля.

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США выступили к России с предложением по урегулированию на Украине
Reuters: США хотят возвращения территорий в Харьковской области Украине
25 апреля 2025, 21:39

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Вашингтон предлагает Москве возврат территорий в Харьковской области Киеву в рамках урегулирования на Украине. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.
«Украина возвращает себе территорию в Харьковской области. (...) Украина имеет беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой», — сказано в документе.

Обозреватели назвали его финальным проектом. При этом США якобы выразили готовность снять с России все санкции и признать де-юре крымский полуостров и де-факто — прочие территории, подконтрольные Москве. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Крым останется за Россией в рамках урегулирования. В Госдуме не считают его слова официальной позицией Вашингтона.

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МИД Литвы вызвал представителя посольства России для выражения протеста
25 апреля 2025, 21:18

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

МИД Литвы вызвал для выражения протеста по Украине представителя российского посольства. Об этом сообщается на сайте литовского министерства.
«Представитель российского посольства был вызван сегодня, чтобы выразить протест Литвы против непрекращающихся бомбардировок», — сказано в сообщении литовского МИДа.
Накануне в четверг, 24 апреля, в МО РФ доложили о массированном ударе по предприятиям ВПК Украины. Речь шла о бронетанковых, ракетных и авиационных предприятиях республики. Коллективный Запад стал поддерживать Украину после начала российской спецоперации по защите Донбасса от неонацистов ВСУ. Сегодня над урегулированием кризиса работают российские и американские власти.

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