В США разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer

Фото: iStock/VanderWolf-Images
В США стратегический бомбардировщик B-1 Lancer разбился при посадке. Четырём членам экипажа удалось катапультироваться, сообщает Associated Press со ссылкой на ВВС Соединённых Штатов.
Точные причины крушения в настоящее время выясняются.
Читайте также:
24 человека пострадало при столкновении двух поездов метро в Манхэттене
Число жертв землетрясений в Японии выросло до 91 человека
45 лет назад в СССР задержали банду Дедов Морозов, которые угощали клофелином
Диана Аванесян