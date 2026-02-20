Достижения.рф

«Позор»: Верховный суд США отменил пошлины Трампа

Верховный суд США отменил пошлины Трампа, их может вводить только конгресс
Верховный суд США, рассматривая иск об оспаривании тарифов, введённых президентом Дональдом Трампом, указал, что исключительное право устанавливать импортные пошлины принадлежит Конгрессу. Об этом пишет РИА Новости.



В решении суда со ссылкой на первую статью восьмого раздела Конституции говорится, что именно Конгресс «обладает полномочиями вводить и собирать налоги и пошлины». Исполнительная ветвь власти не получает из этого каких-либо самостоятельных полномочий по введению налогов.

Трамп назвал вердикт «позором». По данным CNN, накануне оглашения решения он заметно нервничал, пытался предугадать позицию судей и подчёркивал, что тарифы принесли бюджету США «миллиарды долларов». В четверг, рекламируя свою торговую политику, он также пошутил: «Моё любимое слово во всём словаре — тариф».

С начала 2025 года администрация Трампа развернула масштабную тарифную программу. Базовая ставка в десять процентов на импорт почти из всех стран мира действует с апреля 2025 года. Также для ряда государств установили повышенные ставки — Китай (34%), ЕС (20%), Япония (24%), Индия (26%). На товары из Мексики и Канады ввели пошлину 25% (для канадской нефти — десять процентов). Кроме того, сталь, алюминий и медь облагаются пошлиной 50%, автомобили — 25%, некоторые лекарства — до 100%.

Никита Кротов

