«Позор»: Верховный суд США отменил пошлины Трампа

20 февраля 2026, 19:35

Верховный суд США отменил пошлины Трампа, их может вводить только конгресс

Фото: istockphoto/YayaErnst

Верховный суд США, рассматривая иск об оспаривании тарифов, введённых президентом Дональдом Трампом, указал, что исключительное право устанавливать импортные пошлины принадлежит Конгрессу. Об этом пишет РИА Новости.