Президент США подписал указ о продлении антироссийских санкций
Трамп продлил еще на один год санкции США против России из-за конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций против РФ, введенных в связи с конфликтом на Украине. Соответствующее распоряжение опубликовано в Федеральном реестре страны.
Согласно материалу, продление рестрикций вызвано проблемной ситуацией на Украине. Решение затронуло ограничения, принятые администрацией 46-го американского лидера Джо Байдена в феврале 2022 года, администрацией Трампа (при его первом президентском сроке) в 2018 году, а также администрацией экс-лидера США Барака Обамы в 2014 году.
«Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации (…) и полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах США», — говорится в документе.
В указе отмечается, что действия и политика, послужившие основанием для санкций, по-прежнему представляют «необычайную и чрезвычайную угрозу» национальной безопасности и внешней политике США.
18 февраля бывший депутат Верховной Рады Игорь Марков заявил, что глава Белого дома может оказать давление на Владимира Зеленского после его явного демарша и таким образом повлиять на ход переговоров по украинскому вопросу.
Ранее сообщалось, что Трамп намерен добиться урегулирования конфликта на Украине до промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году.