Президент США подписал указ о продлении антироссийских санкций

19 февраля 2026, 23:29

Трамп продлил еще на один год санкции США против России из-за конфликта на Украине

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций против РФ, введенных в связи с конфликтом на Украине. Соответствующее распоряжение опубликовано в Федеральном реестре страны.





Согласно материалу, продление рестрикций вызвано проблемной ситуацией на Украине. Решение затронуло ограничения, принятые администрацией 46-го американского лидера Джо Байдена в феврале 2022 года, администрацией Трампа (при его первом президентском сроке) в 2018 году, а также администрацией экс-лидера США Барака Обамы в 2014 году.





«Я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации (…) и полномочий, касающихся регулирования стоянки и движения связанных с Россией судов в портах США», — говорится в документе.