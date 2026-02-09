Лавров напомнил США о договоренностях на Аляске

09 февраля 2026, 16:44

Лавров: США не отменяют санкции против РФ, несмотря на договоренности на Аляске

Фото: istockphoto/ser-alim

Администрация президента США Дональда Трампа, несмотря на заявления о необходимости завершить конфликт на Украине и о перспективах взаимовыгодного сотрудничества Москвы и Вашингтона, не торопится сворачивать антироссийские меры, принятые при прошлом лидере Джо Байдене. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.





Ранее Лавров также указывал, что разговоры Вашингтона о возможном инвестиционном взаимодействии с Россией расходятся с практикой. По его словам, США продолжают вводить санкции, вытесняют российские компании из Венесуэлы, называют Кубу угрозой своим интересам из‑за связей с Россией, а также вводят пошлины в отношении покупателей российской нефти, даже на фоне заявлений о готовности Москвы поддержать американский план комплексного урегулирования.





«При всех высказываниях администрации президента США Дональда Трампа все законы, которые Байден напринимал для «наказания» России после начала специальной военной операции, она не оспаривает», — сказал Лавров TV BRICS.