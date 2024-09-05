Вторжение украинских сил в Курскую область стало позором для Владимира Зеленского. Так считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Операция в Курской области стала абсолютным позором для Украины. Она больше не рассматривается как политическая победа, это стратегическое поражение, потому что резервы, необходимые для стабилизации фронта, застряли и уничтожаются», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Он также выразил мнение, что Зеленский начал терять политическую поддержку из-за того, что операция ВСУ в курском приграничье не принесла ожидаемых результатов и необходимых политических дивидендов. При этом на Донбассе украинская армия терпит полный крах.
Ранее британская газета Telegraph выразила сомнение в том, что Вооружённые силы Украины смогут добиться значительных успехов в нападении на Курскую область.
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Элина Позднякова