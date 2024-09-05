«Священный долг»: Путин назвал цель ВС РФ в Курской области

Президент России Владимир Путин предупредил, что удары украинские удары по АЭС крайне опасны, а также предложил представить, что будет, если РФ начнет зеркально отвечать на такие теракты. Таким образом он ответил на вопрос об ударах ВСУ по Запорожской и Курской АЭС, который ему задали на Восточном экономическом форуме.