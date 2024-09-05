«Священный долг»: Путин назвал цель ВС РФ в Курской области

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Президент России Владимир Путин назвал священным долгом российских военных выбросить противника с территории Курской области. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Президент призвал ВС РФ выбросить украинских солдат из Курской области и защитить российских граждан, назвав это священным долгом бойцов.
Путин отметил, что в настоящее время очень важно думать о гражданах, которые проходят через серьёзные испытания и вынуждены страдать от постоянных терактов киевского режима.
Также российский лидер подчеркнул, что целью ВСУ была попытка заставить Россию «нервничать, суетиться и перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях.
Однако им не удалось достичь запланированного, поскольку ситуация была стабилизирована российскими войсками, которые уже приступили к выдавливанию сил ВСУ с территории России.
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Путин отметил, что в настоящее время очень важно думать о гражданах, которые проходят через серьёзные испытания и вынуждены страдать от постоянных терактов киевского режима.
Также российский лидер подчеркнул, что целью ВСУ была попытка заставить Россию «нервничать, суетиться и перебрасывать войска с одного участка на другой», а также остановить наступление ВС РФ на ключевых направлениях.
Однако им не удалось достичь запланированного, поскольку ситуация была стабилизирована российскими войсками, которые уже приступили к выдавливанию сил ВСУ с территории России.
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Анастасия Чинкова