Спецназ «Ахмат» наказал ВСУ под Курском за попытку применения тактики «гармошка»

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ВСУ попытались применить в Курской области тактику «гармошка» и полностью провалили операцию. Об этом сообщает командир группы спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».
«Штурмовые группы идут в атаку, чуть позади них двигается группа закрепления. Штурмовики нападают на позиции. Зачищают. За их позиции перебегает группа закрепления и начинает окапываться, создавая позиции и плацдарм для противника на следующую атаку», — написал «Аид» в Telegram-канале.
Далее, по его словам, появляется другая штурмовая группа и вновь атакует, а группа закрепления опять бежит за них вперёд, пытается сразу окопаться и создать новый плацдарм.
Таким образом, «Аид» пояснил, что идёт одновременное задействование первого и второго рубежей.
Эту тактику спецназ «Ахмат» применял при штурме Белогоровки, а вот противнику повторить ее успех не удалось. Подразделения ВСУ попали под обстрел артиллерии и дронов, выжить удалось всего одному боевику.
После этого противник вновь попытался прорвать оборону ВС РФ по принципу «гармошки». Во второй волне выживших нет, заключил «Аид».
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Элина Позднякова