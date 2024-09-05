В Минобороны раскрыли реальные потери боевиков ВСУ под Курском

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Вооруженные силы Украины потеряли более 10100 украинских военнослужащих в Курской области. Об этом проинформировало Минобороны России.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Помимо этого, российские военные уничтожили 589 боевых бронированных машин, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь РСЗО М142 HIMARS и пять М270 MLRS американского производства, 72 бронетранспортера и 325 автомобилей.
Кроме того, бойцы ВС России уничтожили 74 артиллерийских орудия противника, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, а также восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь РЛС контрбатарейной борьбы, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения, две РЛС ПВО и одна установка разминирования УР-77.
Ранее сообщалось, что ВСУ попытались применить в Курской области тактику «гармошка» и полностью провалили операцию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10100 военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты», — указано в заявлении.
Помимо этого, российские военные уничтожили 589 боевых бронированных машин, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь РСЗО М142 HIMARS и пять М270 MLRS американского производства, 72 бронетранспортера и 325 автомобилей.
Кроме того, бойцы ВС России уничтожили 74 артиллерийских орудия противника, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, а также восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь РЛС контрбатарейной борьбы, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения, две РЛС ПВО и одна установка разминирования УР-77.
Ранее сообщалось, что ВСУ попытались применить в Курской области тактику «гармошка» и полностью провалили операцию. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова