«Позорный спектакль»: Посла Франции вызвали в МИД после задержания дипломата из России

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Дипломат Мария Захарова заявила, что французский посол Николя де Ривьер вызван в МИД РФ после задержания российского дипломата в парижском аэропорту.
«Особый цинизм предает этой ситуации тот факт, что французская сторона выдала же визу нашей сотруднице для данной служебной командировки <…>. А потом устроила весь этот позорный спектакль», — сказала Захарова.
По ее словам, французские пограничники задержали российскую сотрудницу без объяснения причин, изъяв у нее телефон и компьютер. Инцидент произошел 6 апреля. Захарова добавила, что нота протеста с вызовом посла — это не последствия, что должны осознавать в Париже. Официальный представитель МИД РФ заключила, что сотрудник российского консульства ждал допуска к задержанной практически семь часов.
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Никита Кротов