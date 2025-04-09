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«Позорный спектакль»: Посла Франции вызвали в МИД после задержания дипломата из России

Захарова назвала позорным спектаклем задержание дипломата из России в Париже
Фото: istockphoto/ser-alim

Фото: istockphoto/ser-alim

Дипломат Мария Захарова заявила, что французский посол Николя де Ривьер вызван в МИД РФ после задержания российского дипломата в парижском аэропорту.
«Особый цинизм предает этой ситуации тот факт, что французская сторона выдала же визу нашей сотруднице для данной служебной командировки <…>. А потом устроила весь этот позорный спектакль», — сказала Захарова.

По ее словам, французские пограничники задержали российскую сотрудницу без объяснения причин, изъяв у нее телефон и компьютер. Инцидент произошел 6 апреля. Захарова добавила, что нота протеста с вызовом посла — это не последствия, что должны осознавать в Париже. Официальный представитель МИД РФ заключила, что сотрудник российского консульства ждал допуска к задержанной практически семь часов.

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Стало известно о решении США возобновить ряд отмененных программ помощи USAID
Reuters: США возобновят не менее шести ранее отмененных программ помощи USAID
09 апреля 2025, 04:50

Фото: iStock/rarrarorro

США возобновят шесть ранее отменённых программ гуманитарной помощи агентства США по международному развитию (USAID) в Ливане, Сирии, Сомали, Иордании, Ираке и Эквадоре.
Решение о восстановлении проектов агентства USAID принято администрацией Дональда Трампа после критики со стороны международных организаций, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

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Ранее, как передавало агентство, стало известно о прекращении Вашингтоном помощи Афганистану и Йемену. Инициативу по закрытию программ в более чем 10 странах согласовали Госдеп и USAID на прошлых выходных. Однако исполняющий обязанности администратора USAID Джереми Левин во внутреннем письме потребовал отменить это решение для шести государств.

«Администрация... Трампа во вторник решила возобновить по меньшей мере шесть недавно отмененных программ США по оказанию иностранной помощи», — передает Reuters.
По данным источников, на изменение позиции повлияло предупреждение Всемирной продовольственной программы ООН о риске «смертного приговора» для миллионов людей.

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«В очередной раз окрысились»: ​Лавров сделал заявление об агрессии лидеров Европы
Лавров: Европа вновь окрысилась на Россию, такая агрессия не раз вела к войне
09 апреля 2025, 04:07

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью проекту «ТАСС Дети» заявил о традиционной агрессивной роли Европы в развязывании мировых конфликтов. Теперь же Европа в который раз «окрысилась» на РФ.
«Мы наблюдаем очередную волну, когда Европа ополчилась, а глядя на некоторые лица, хочется сказать, «окрысилась» в очередной раз на нашу страну», — признался министр иностранных дел России.
По его словам, исторические трагедии, включая наполеоновские войны, Первую и Вторую мировые войны, начинались с действий европейских государств. Лишь после ослабления Европы в 1945 году инициатива перешла к США, которые стали инициировать большинство глобальных конфликтов.

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«А до этого весь трагизм шел исключительно из Европы», — указал Лавров.
Он также акцентировал внимание на сотрудничестве европейских стран с нацистской Германией в прошлом. Даже официально нейтральные государства, включая Францию, участвовали в боевых действиях на стороне вермахта. Несмотря на существование движения сопротивления, власти Парижа, по словам министра, фактически смирились с оккупацией.

«А официальные французские войска принимали участие в боях на стороне гитлеровской Германии, в том числе принимали участие в целом в ряде карательных операций», — добавил он.
Эти факты не будут забыты Россией.

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#сша
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#интервью
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Увеличенные до 104% пошлины США на товары КНР заработают с 9 апреля
Левитт: Увеличенные до 104% пошлины США на товары КНР заработают с 9 апреля
08 апреля 2025, 22:22

Фото: istockphoto/Rawf8

Увеличенные до 104% пошлины Вашингтона на китайские товары заработают уже с 9 апреля, заявила представитель американской администрации Каролин Левитт.
«Они заработают в 12.01 ночью, то есть вступят в силу завтра», — сказала она прессе.
Президент США Дональд Трамп подписал указ ввести «взаимные» пошлины на иностранную продукцию. Для Евросоюза они составят 20%, а в остальных случаях ставка будет определяться с учетом торгового дефицита США с тем или иным государством. Минимальная базовая ставка составит 10%.

Накануне Трамп заявил, что сделка с Китаем пройдет после устранения дефицита торгового баланса. Ранее стало известно, как на европейской экономике скажутся пошлины Трампа.

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#китай
#торговля
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#белый дом
#новости
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Премьер-министра Индии ждут на 9 мая в Москве
Руденко: Премьер Индии Нарендра Моди может приехать в Москву на парад Победы
08 апреля 2025, 22:19

Нарендра Моди (Фото: kremlin.ru)

В Москве ожидают визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на парад Победы 9 мая. Об этом заявил прессе замглавы российского МИДа Андрей Руденко.
«Прорабатывается, в этом году должен быть. У него есть приглашение», — сказал дипломат.

В пятницу, 4 апреля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил желание лично поблагодарить Россию за победу.

«Да здравствует великая Красная Армия!» — говорил Фицо.

Исполняющий обязанности израильского посла в столице Александр Бен Цви отмечал, что Израиль будет представлен на параде Победы. В 2025 году исполняется 80 лет Победе над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Концом боевых действий стала безоговорочная капитуляция нацистов.

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В Госдуме объяснили, как отразятся пошлины Трампа на экономике Европы
Депутат Белик: пошлины Трампа добавляют проблем «буксующей» экономике Европы
08 апреля 2025, 19:19

Фото: iStock/sinonimas

Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, добавляют проблем и так «буксующей» экономике Европы, которая страдает от растущей инфляции, сворачивания производств и неконтролируемого потока мигрантов. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, ответные тарифы ЕС нанесут удар и по самому союзу.
«В ЕС, в составе которого немало стран-экспортеров в США, <…> решили сделать ход конем, приняв решение о контрмерах в отношении Соединенных Штатов. Однако каким бы ни был ответ Евросоюза и в каких бы американских товарах они себе ни отказывали, им стоит помнить, что именно Штаты до сих пор оставались крупнейшим поставщиком и торговым партнером для ЕС, а вовсе не наоборот», — пояснил парламентарий в беседе с RT.
В свою очередь эксперт Института фондового рынка и управления, экономист Михаил Беляев раскрыл цели Трампа при введении новых пошлин. В разговоре с Общественной Службой Новостей аналитик пояснил, что тарифы — единственное, что может спасти США от дефолта из-за высокого госдолга.
«Долг у них — 36 с лишним триллионов долларов. На его ежегодное обслуживание — только на уплату процентов и погашение долями — приходится вываливать под триллион долларов. Бюджетный дефицит около двух триллионов. То есть сейчас это уже совершенно невыносимо», — считает Беляев.
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#европа
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