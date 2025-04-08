Премьер-министра Индии ждут на 9 мая в Москве

Нарендра Моди (Фото: kremlin.ru)
В Москве ожидают визита премьер-министра Индии Нарендры Моди на парад Победы 9 мая. Об этом заявил прессе замглавы российского МИДа Андрей Руденко.
«Прорабатывается, в этом году должен быть. У него есть приглашение», — сказал дипломат.
В пятницу, 4 апреля, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил желание лично поблагодарить Россию за победу.
«Да здравствует великая Красная Армия!» — говорил Фицо.
Исполняющий обязанности израильского посла в столице Александр Бен Цви отмечал, что Израиль будет представлен на параде Победы. В 2025 году исполняется 80 лет Победе над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне. Концом боевых действий стала безоговорочная капитуляция нацистов.
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Никита Кротов