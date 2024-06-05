Пранкеры Вован и Лексус поговорили с главой ВЭФ Клаусом Швабом

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Основатель, исполнительный председатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) признал необходимость мирного решения по Украине. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров, пишет РИА Новости.
«Я согласен (с необходимостью поиска мирного решения), я бы даже сказал, что самым вероятным решением могло бы быть решение наподобие того, что есть между двумя Кореями. Это значит не формальное взаимное признание, но своего рода заморозка текущего противостояния», — сказал он.
По его словам, такая заморозка требует согласия обеих сторон конфликта.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что Россия готова возобновить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии учета ранее достигнутых договоренностей. Президент добавил, что необходимо учитывать ситуацию, сложившуюся «на земле» в результате боевых действий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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