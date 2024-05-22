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Пранкеры Вован и Лексус от лица экс-президента Украины Петра Порошенко позвонили бывшему губернатору штата Канзас, сенатору Сэму Браунбеку, который был одним из «создателей» церковного раскола на Украине. Об этом они написали в своём Telegram-канале.
Напомним, что в 2018 году Браунбек стал послом США по вопросам международной религиозной свободы. Находясь на этом посту, он помог Порошенко вычленить из Украинской православной церкви (УПЦ) раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
Однако сейчас Браунберг явно осознал допущенные ошибки. В разговоре с «Порошенко» он рассказал, что помощь США Украине идёт медленно в том числе из-за недовольства некоторых республиканцев попытками президента Владимира Зеленского уничтожить каноническую православную церковь. Он отрицательно высказался об аресте верующих и священников за связь с Московским Патриархатом.
В целом Браунберг доволен своим вкладом в раскол церкви на Украине. Он подчеркнул, что это нужно было сделать ещё 500 лет назад. Однако его беспокоит, что именно это стало одной из причин, по которой президент России Владимир Путин «начал войну».
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Однако сейчас Браунберг явно осознал допущенные ошибки. В разговоре с «Порошенко» он рассказал, что помощь США Украине идёт медленно в том числе из-за недовольства некоторых республиканцев попытками президента Владимира Зеленского уничтожить каноническую православную церковь. Он отрицательно высказался об аресте верующих и священников за связь с Московским Патриархатом.
В целом Браунберг доволен своим вкладом в раскол церкви на Украине. Он подчеркнул, что это нужно было сделать ещё 500 лет назад. Однако его беспокоит, что именно это стало одной из причин, по которой президент России Владимир Путин «начал войну».
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Анастасия Чинкова