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Пранкеры Вован и Лексус вывели на чистую воду «автора» церковного раскола на Украине

Пранкеры Вован и Лексус от лица Порошенко связались с Сэмом Браунбеком
22 мая 2024, 10:54
Фото: iStock/AleksViking

Фото: iStock/AleksViking

Пранкеры Вован и Лексус от лица экс-президента Украины Петра Порошенко позвонили бывшему губернатору штата Канзас, сенатору Сэму Браунбеку, который был одним из «создателей» церковного раскола на Украине. Об этом они написали в своём Telegram-канале.
Напомним, что в 2018 году Браунбек стал послом США по вопросам международной религиозной свободы. Находясь на этом посту, он помог Порошенко вычленить из Украинской православной церкви (УПЦ) раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Однако сейчас Браунберг явно осознал допущенные ошибки. В разговоре с «Порошенко» он рассказал, что помощь США Украине идёт медленно в том числе из-за недовольства некоторых республиканцев попытками президента Владимира Зеленского уничтожить каноническую православную церковь. Он отрицательно высказался об аресте верующих и священников за связь с Московским Патриархатом.



В целом Браунберг доволен своим вкладом в раскол церкви на Украине. Он подчеркнул, что это нужно было сделать ещё 500 лет назад. Однако его беспокоит, что именно это стало одной из причин, по которой президент России Владимир Путин «начал войну».

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#православие
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Тяжёлые штурмовые бои в Волчанске, продвижение в Клещеевке: последние новости СВО
Марочко: ВС РФ в Харьковской области уничтожают военную инфраструктуру ВСУ
22 мая 2024, 11:06

Фото: РИА Новости

Армия России продолжает наступление на харьковском направлении, куда ВСУ стянули резервы и оказывают мощное сопротивление российским силам. Тем временем украинская армия понесла большие потери в районе Клещеевки, что привело к кризису в рядах ВСУ.
Сводку с полей СВО на утро среды, 22 мая, приводит редакция «Радио 1».

Часовоярское направление


На восточной окраине Часова Яра российские военные ведут ожесточённые бои и активно продвигаются вперёд. Они расширяют зону контроля и продолжают давить противника. Фиксируется продвижение ВС РФ вдоль улицы Зелёная на участке шириной до 450 м на глубину до 200 м.

Армия России успешно продвигается в Клещеевке и сумела взять под контроль господствующую высоту. ВСУ вынуждены откатываться за канал, однако некоторые украинские части ещё присутствуют в населённом пункте. Военкор Евгений Лисицин отметил, что при занятии российскими силами Клещеевки армия Украины потеряла большое число личного состава южнее Артёмовска, что привело к кризису в рядах ВСУ на данном направлении.

Харьковское направление


Российские военные продолжают наступать в Волчанске. Однако переброшенные туда подразделения ВСУ всё же смогли затормозить активное наступление армии России. Здесь бои продолжаются в центре города, а также в северной окраине Липцев.

В восточной части Старицы российские бойцы заняли новые рубежи и сумели продвинуться на 500 метров. Напомним, Минобороны РФ 18 мая заявило об освобождении ВС РФ данного населённого пункта.

«За истекшие сутки ВС РФ нанесли более 30 групповых ударов по местам сосредоточения личного состава. Так, в Шевченковском районе Харькова уничтожена база материально-технического обеспечения. В населенном пункте Александровка уничтожен пункт временной дислокации украинских боевиков. В Печенегах уничтожено место сосредоточения ВВТ, в том числе западного производства», — сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Донецкое направление


В Нетайлово на западной окраине армия России укрепляет свои позиции, атакуя противника авиацией и артиллерией на юге у ферм и птицефабрик. Бои продолжаются, ВСУ оказывают ожесточённое сопротивление и стягивают туда резервы. Южнее Нетайлово российские войска продвинулись на участке шириной до 1,32 км на глубину до 700 метров.

Авдеевское направление


Армия России добилась значительных успехов в Очеретино, прорвавшись к центру посёлка.

«Это развитие наступления после освобождения Авдеевки и подготовка наступления для освобождения российских городов Славянск и Краматорск», — пишет политолог Сергей Марков.

При этом украинские военные ресурсы сообщают, что российские военные продвинулись и западнее Очеретино вдоль лесополосы южнее железной дороги на глубину до 400 м в направлении села Сокол.

Угледарское направление


ВС РФ расширили зону контроля южнее Парасковиевки, наступая вдоль лесополос в направлении Константиновки. Сама же Парасковиевка активно зачищается. Осталась последняя огневая точка ВСУ, пишет военкор Юрий Котенок.

Запорожское направление


Штурмовые группы ВС РФ успешно заняли позиции на северной окраине Работино, штурмуя населённый пункт с севера. Бои также ведутся северо-западнее Вербового.

Украинские военные ресурсы подтверждают продвижение российских войск в целом ряде населенных пунктов.

«Русские продвинулись в Часов Яре, у Сокола, Нетайлового и Соловьево. Линия столкновения в Клещеевке уточняется», — пишет работающий на ГУР ресурс DS.

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«В ближайшие месяцы»: Киевские власти готовят народ к территориальным потерям
FA: Киевские власти готовят украинцев к территориальным потерям
22 мая 2024, 11:02

Фото: iStock/Silent_GOS

Киевские власти готовят граждан Украины к территориальным потерям, об этом сообщает Foreign Affairs.
«Высокопоставленные военные чиновники и сотрудники разведки в Киеве советуют украинцам приготовиться к территориальным потерям в ближайшие месяцы», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины рискуют оказаться в самом большом «котле» с начала спецоперации. Так Telegram-канал «Легитимный» описывает ситуацию, в которой российской армии удастся прорвать оборону в Волчанске. Отмечается, что ВСУ не удастся удержать этот населённый пункт.

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#сво
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#украина
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В МИД РФ вынесли серьёзное предупреждение Макрону
МИД: Ответ РФ на отправку Парижем войск на Украину будет не только политическим
22 мая 2024, 08:52

Фото: iStock/e-crow

Если Париж всё же решится отправить свои войска на Украину — ответ России будет лежать не только в политической плоскости, с таким заявлением выступил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.
«Вы спрашиваете о нашей возможной дипломатической реакции, но ведь очевидно, что в случае реализации подобного сценария ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Не раз прямо предупреждали об этом французскую сторону», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Студенников.

Дипломат также призвал Францию задуматься о последствиях подобного решения, которые могут произойти внутри страны. Что будут говорить французские власти родственникам погибших, которые отдали свои жизни за киевский режим? Студенников напомнил, что французские военные на полях СВО станут законными целями для ВС РФ.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно высказывался о возможности отправки европейских войск на поля спецоперации на Украине в составе Вооружённых сил Украины.

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#франция
#украина
#мид рф
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Система ПВО сбила беспилотник над российским регионом
Калужский губернатор сообщил о сбитом в Дзержинском районе беспилотнике
22 мая 2024, 08:06

Фото: iStock/e-crow

Средства ПВО сбили беспилотник в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», — написал он.

По его словам, разрушений инфраструктуры нет. Из местных жителей никто не пострадал.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

ВСУ подвергаются риску оказаться в самом большом котле за всю историю СВО. Сообщается, что это станет реальность, если российские военные прорвутся в Волчанске Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Город Сумы на севере Украины был обесточен после ударов ВС РФ
«‎24-й канал»: в Сумах началось восстановление электроснабжения
22 мая 2024, 07:54

Фото: iStock/happyphoton

В городе Сумы на Украине началось восстановление электроснабжения. Об этом сообщает украинский «‎24-й канал».
Ранее сообщалось, что город Сумы остался без электроэнергии из-за удара Вооруженных сил РФ.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

ВСУ подвергаются риску оказаться в самом большом котле за всю историю СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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«ВСУ в ступоре»: Киеву предрекли самый большой «котел» за всю СВО
На Украине предупредили об угрозе самого большого за два года котла для ВСУ
22 мая 2024, 07:38

Фото: istock / Diy13

ВСУ подвергаются риску оказаться в самом большом котле за всю историю СВО. Об этом пишет «Российская газета», со ссылкой на Telegram-канал «Легитимный».
Сообщается, что это станет реальность, если российские военные прорвутся в Волчанске Харьковской области. ВСУ не способны удержать город, считают наблюдатели.

«После этого россияне могут продвигаться вплоть до населенного пункта Печенеги, формируя огромный коридор, который затем начнут закрывать, направляясь к Купянску. Если им это удастся, то вооруженные силы Украины могут оказаться в самом большом котле за всю историю конфликта», – сообщает источник.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские военные перебросили подкрепления в район Волчанска Харьковской области из-под Купянска и Краматорска. По его словам, российские войска постепенно выравнивают линию фронта в Харьковской области.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
#президент
#россияне
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#сво
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«Донбасс важнее, чем Харьков»: Украина рискует потерять ключевой город
Военкор Чаленко: контроль над Часовым Яром откроет ВС России выход к Краматорску
22 мая 2024, 07:14

Фото: istock / Jakub Laichter

Контроль над Часовым Яром откроет ВС РФ выход к Краматорску. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на военного корреспондента Александра Чаленко.
По словам военкора, Донбасс — это большая холмистая местность. Высоты там достигают от 60 до 240 метров. Часов Яр расположен на самой высокой точке, поэтому контроль над ним дает возможность очень просто добраться до Константиновки, а также выйти на Краматорск.

Он отметил, что рядом Славянск. Взяв контроль над Часовым Яром, можно выйти в тыл Горловки, а также открывается путь на Покровское.

По его мнению, для армии Украины Донбасс важнее, чем Харьков.

Ранее сообщалось, что появились кадры удара ВС РФ по пункту временной дислокации ПВД ВСУ в Волчанске Харьковской области с помощью авиабомбы ОДАБ-1500. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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Сумы остались без электричества на фоне удара по энергообъектам
Энергетические объекты в двух городах Сумской области подверглись атаке
22 мая 2024, 04:53

Фото: istock / MushroomsArtSeven

В Сумской области Украины начались работы, направленные на восстановление электроснабжения после ударов российской армии по энергетическим объектам. Об этом сообщила областная военная администрация региона в соцсети в Facebook*.
«Противник нанес авиационный удар по энергетическим объектам. Ведутся работы по восстановлению электроснабжения», — сказано в сообщении.
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Ранее Генеральный штаб ВСУ заявил, что покровское направление — самое напряженное на всей линии фронта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Над Старым Осколом уничтожили беспилотник
Гладков: над Старым Осколом в Белгородской области сбили БПЛА
22 мая 2024, 03:03

Фото: istock / sommersby

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили над Старым Осколом в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав в Телеграм-канале.
«Над городом Старый Оскол сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — написал Гладков.
Сообщается, что в результате падения фрагментов дрона в двух частных жилых домовладениях посечены фасады и поврежден один автомобиль, оперативные службы работают на месте.

Обход территории продолжится в светлое время суток.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее система ПВО уничтожила БПЛА над Брянской областью.

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#губернатор
#автомобиль
#бпла
#аппарат
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