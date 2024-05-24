Путин заявил о готовности России к переговорам с Украиной

Фото: сайт Кремля
Россия готова возобновить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине при условии учета ранее достигнутых договоренностей.
О готовности Москвы вернуться к переговорам с Киевом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Президент добавил, что необходимо учитывать ситуацию, сложившуюся «на земле» в результате боевых действий.
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«Пусть возвращаются, но не на условиях одной стороны, а на основе принципиальных договоренностей, достигнутых в ходе сложных переговоров в Белоруссии и Турции», — отметил Путин.
Президент добавил, что необходимо учитывать ситуацию, сложившуюся «на земле» в результате боевых действий.
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Артем Кузьмин