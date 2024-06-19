В Польше признались, кто решит судьбу Украины

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Экс-президент Польши Александр Квасьневский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) сообщил, что итог конфликта на Украине будет решен в США. Об этом пишет РИА Новости.
Разговор велся на русском языке. Пранкеры говорили от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко. По словам экс-президента Польши, главные вещи будут решены в США. Все зависит от выборов, которые пройдут в ноябре. Однако с лидерами европейских стран тоже нужно работать, чтобы они знали, что борьба идет за все, а также понимали, что «это не борьба Украины с Россией. Это наша борьба», добавил он.
Квасьневский сказал, что все идеи бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, как завершить конфликт на Украине мирным путем, означают победу президента РФ Владимира Путина.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Он также сообщал, что разработал детальный план по мирному завершению конфликта на Украине. Однако раскрывать его не стал, ссылаясь на то, что рычаг воздействия будет потерян.
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Квасьневский сказал, что все идеи бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, как завершить конфликт на Украине мирным путем, означают победу президента РФ Владимира Путина.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Он также сообщал, что разработал детальный план по мирному завершению конфликта на Украине. Однако раскрывать его не стал, ссылаясь на то, что рычаг воздействия будет потерян.
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Дарья Осипова