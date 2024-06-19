В Польше признались, кто решит судьбу Украины

Экс-президент Польши Александр Квасьневский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) сообщил, что итог конфликта на Украине будет решен в США. Об этом пишет РИА Новости.