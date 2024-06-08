Главу МИД Британии разыграли пранкеры

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров – он поговорил с неизвестными людьми, замаскировавшимися под бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает Times.
По словам официального представителя Министерства иностранных дел Великобритании, разговор состоялся по видеосвязи, но длился недолго. Он отметил, что пранкеры воспользовались текстовыми сообщениями, чтобы организовать телефонный звонок.
На экране появился человек, похожий на Порошенко, но вскоре Кэмерон заподозрил, что имеет дело с мошенниками. Когда пранкер попросил его предоставить контактную информацию других лиц, государственный секретарь перестал отвечать.
МИД Великобритании решил публично заявить об инциденте на случай манипуляции и использование, а также в качестве предупреждения других о риске.
Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с Шендеровичем, позвонив ему ему от имени главы администрации президента Украины Андрея Ермака.
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На экране появился человек, похожий на Порошенко, но вскоре Кэмерон заподозрил, что имеет дело с мошенниками. Когда пранкер попросил его предоставить контактную информацию других лиц, государственный секретарь перестал отвечать.
МИД Великобритании решил публично заявить об инциденте на случай манипуляции и использование, а также в качестве предупреждения других о риске.
Ранее российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с Шендеровичем, позвонив ему ему от имени главы администрации президента Украины Андрея Ермака.
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Александр Климов